Jubileu Rotary II

Next Penha e Osmar Cardoso na comemoração do Jubileu de Ouro do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste. (Foto: Elton ishikawa)

Célia Cavalcante de Almeida ladeada pelos filhos Cesar e Elias, uma das homenageadas da noite. (Foto: Elton ishikawa)

Teca, Cláudio, Mara Rúbia, Natalie, Isadora e Patric Pereira clicados na festa do 50º aniversário do clube. (Foto: Elton Ishikawa)

O padre Dorival de Moraes e Alexandre Glória entre os convidados do presidente José Antonio Cuco Pereira. (Foto: Elton Ishikawa)

Ezelino e Franco, Márcia Grisaro Franco e Claudia Grisaro marcaram presença no jantar festivo. (Foto: Elton Ishikawa)

Sara e Beto Assi também presentes pelo salão da Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Inauguração

O Itaquá Garden Shopping marcou para logo mais às 17 horas, a solenidade de inauguração de suas instalações da Rua Mario Covas, no bairro Campo Limpo, em Itaquaquecetuba. Ainda hoje o centro de compras, que abriga, em seus 46 mil m² de área construída, cinco lojas âncoras, cinco mega lojas, um supermercado, cinco salas de cinema com as tecnologias 2D e 3D, 221 lojas satélites, sete lojas de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast-food e mais de 1.000 vagas de estacionamento, abre suas portas para o público às 19 horas.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Geny Ragaini que esta comemorando mais um ano de vida nesta terça. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Palestra

A Comissão Permanente de Transportes da Câmara e a Delegacia Sindical do Sindicato dos Engenheiros no Alto Tietê realizam nesta terça-feira um debate público sobre mobilidade urbana, que contará com palestra do engenheiro Jurandir Fernandes, ex-secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e atual coordenador do Conselho Assessor de Transportes e da Mobilidade Urbana do Sindicato dos Engenheiros, que vai falar sobre o tema “A mobilidade desejada – tendências”. O evento está marcado para as 19 horas, no auditório da Câmara de Mogi das Cruzes, com entrada franca ao público.

Nats 25

Geny Ragaini, Débora Ribeiro Ferreira, Octávio Ribeiro Ferreira, Sueli Rodrigues Frederico Augusto, Evelize de Miranda, Maria Carla Muniz Schmidt, Ana Tereza Malozze Gouveia, Olívia Soares, Lívia de Castro Abreu