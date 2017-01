Jovens limpam e grafitam muro

Cidades

DANILO SANS

Por iniciativa própria, alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes, estão transformando um espaço degradado, nos fundos do colégio, em uma galeria de arte a céu aberto. Entre quarta e sexta-feira da semana passada, um grupo de estudantes roçaram o mato que tomava conta de uma praça existente na Rua Adriano Francisco Salgado e prepararam um muro, com cerca de 100 metros de extensão, para um evento cultural que aconteceu ontem, com grafitagem, música e dança de rua.

Segundo a aluna Maria Luíza Kimie Ishimoto, do 3º ano do Ensino Médio, foram gastos R$ 500 em tinta branca e outros materiais e mais R$ 500, aproximadamente, na compra de spray para os grafites que tomaram todo o muro. Todo o dinheiro foi retirado do Grêmio Estudantil da Etec, que os alunos juntaram por meio de eventos e rifas.

Os alunos também resolveram sozinhos toda a parte burocrática da ação, buscando autorização na escola e também na Prefeitura para a pintura do muro. Na ação cultural de ontem, os estudantes programaram a venda de água, geladinho e outros itens para recomposição do caixa do grêmio.

A área escolhida pelos estudantes para ser revitalizada fica no muro de trás da escola, do lado mais próximo ao Cemitério São Salvador, onde existe um estacionamento e uma espécie de praça.

“A praça estava muito feia, cheia de mato, então surgiu a ideia”, conta Maria Luíza. Na quarta-feira, um grupo de estudantes levaram ferramentas, tinta, rolos e pincéis e começaram a limpar a praça e pintar o muro.

Os voluntários trabalharam quarta, quinta e sexta-feira, das 7h até às 18h, aproximadamente, para deixarem o espaço pronto para ser grafitado. Segundo Maria Luíza, participaram da ação alunos do 1º, 2º, e 3º anos. Alguns, inclusive, vieram de Suzano para ajudar.

Os estudantes dizem que o espaço estava degradado pela falta de manutenção, com mato alto e sujeira. “A gente ficava com medo de passar por aqui”, diz Maria Luíza. Como é um local por onde muitos alunos passam no caminho para casa ou para a escola, a revitalização permitirá o bom uso do espaço.

Coincidência: a ação ocorre no mesmo momento que, em São Paulo, a cobertura de grafites feita pelo prefeito João Doria aflora o debate sobre a pintura em áreas urbanas e as pichações.