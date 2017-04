Jovens de Mogi vendem trufas a fim de arrecadar fundos para o casamento

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Para conseguir realizar o sonho de ter um casamento com direito a lindo vestido de noiva, festa e até mesmo viagem de núpcias, o jovem casal Evandro Veloso, de 21 anos, e Weslaine Ribeiro, de 19, sem condições financeiras para bancar todos os custos, decidiu ir à luta a fim de viabilizar o projeto. A opção foi vender trufas no Centro da Cidade para arrecadar o dinheiro.

O local que escolheram como ponto de referência foi o calçadão da Rua Dr. Deodato Wertheimer, próximo ao Largo do Rosário, uma das áreas mais movimentadas da região central. Para chamar atenção e convencer os clientes, eles usam cartazes pendurados no pescoço com a frase “Ajuda-nos a casar”. Eles fazem as vendas alguns dias da semana e conseguem comercializar uma média de 90 trufas por dia, a R$ 3,00 cada.

“Os cartazes normalmente chamam atenção e muita gente compra a trufa para ajudar. Alguns dão o dinheiro e até dispensam a trufa. Há casos ainda de pessoas que nos apoiam e estimulam, mas existem também aquelas que falam mal de casamento e acham que deveríamos mudar de ideia”, relata a jovem.

O rapaz conta que estão conseguindo conquistar pessoas que experimentam as trufas e retornam para comprar mais. “No começo, era muito tímido, tinha vergonha de vender trufas nas ruas, mas agora encaro com tranquilidade. Temos recebido, inclusive, pedidos de encomendas, mas não estamos dando conta de atender”, relata.

O casamento está marcado para 24 de fevereiro de 2018, data do início do namoro deles há três anos, quando se encontraram em uma balada da Cidade e se apaixonaram. Após um ano, decidiram ficar noivos.

Evandro explica que ainda não tem orçamento total de todos os gastos para a cerimônia. Optaram por fazer uma etapa de cada vez. A primeira delas foi o vestido de casamento, que ela encomendou, parcelou o valor e já conseguiu pagar a taxa de entrada e parcelar o restante.

A próxima etapa, segundo ele, será o pagamento da reserva para a cerimônia, que acontecerá em um salão de festa de Suzano. Há ainda os gastos com o terno dele, os convites, recepção, bufê, bolo, decoração e muitos outros detalhes que envolvem uma cerimônia. O desejo deles é fazer uma viagem de núpcias para Fortaleza (CE).

Apenas para a festa, eles estimam um gasto de mais de R$ 15 mil. Além do apoio que recebem dos familiares, os jovens dizem que muita gente fica sensibilizada com a causa e oferece ajuda, por isso, já ganharam o álbum de fotografia.









Os dois completaram o ensino médio. Ele trabalha na área de telemarketing durante seis horas por dia, ganha um salário-mínimo, mas está procurando outro emprego melhor. Ela também está em busca de trabalho fixo e quer se profissionalizar para ampliar as chances de colocação no mercado. A jovem disse que gostaria de fazer um curso de maquiagem, mas até agora, eles só estão pensando em arrecadar dinheiro para o casamento. Depois é que vão avaliar como irão custear a vida a dois, mas até lá esperam ter novas perspectivas de trabalho. Os jovens frequentam uma igreja evangélica no Mogilar e pretendem ter uma união respaldada na santidade e em princípios bíblicos.