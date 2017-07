Jovem: vítima e algoz

Editorial

Segunda maior causa de mortes de jovens no mundo, os acidentes de trânsito fazem uma legião de vítimas no Brasil e um quarto deles é provocado pela combinação do álcool e o volante. A primeira causa da morte de jovens é a violência interpessoal (homicídio, feminicídio, narcotráfico, etc.). Há alguns meses, as operações da Lei Seca realizadas em Mogi das Cruzes e cidades do Alto Tietê aos finais de semana, flagram motoristas bêbados.

Esse dado acende um sinal de alerta sobre a gravidade de uma situação que exige conscientização, prevenção e punição exemplar para inibir o avanço dos acidentes e das mortes em rodovias e ruas.

Na noite de sexta-feira para sábado último, a fiscalização ocorreu nas ruas Carlos Baratino e Olegário Paiva. Dos 186 testes realizados, 11 deram positivo para a presença do álcool em motoristas que são potenciais homicidas ou suicidas porque a substância provoca alterações nos sentidos, como a perda da concentração e da capacidade de resposta motora, exigidos a quem dirige.

O maior desafio é vencer uma forte barreira cultural brasileira. Em 2014, um dos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde fala por si: um em cada 4 brasileiros admite que bebe antes de dirigir. Não há como mensurar quantos não foram sinceros durante a entrevista.

A Lei Seca e o endurecimento das penas aos motoristas alcoolizados melhoraram os índices de acidentes nas estradas brasileiras. Mas, com o passar do tempo, as pessoas voltam aos antigos padrões. Lembram-se quando a lei foi promulgada no Estado de São Paulo e verificou-se um aumento do uso do táxi, nas noites do final de semana?

Fiscalizações como as realizadas a cada 20 dias, um mês, nas cidades paulistas são um meio de manter a vigilância. Elas precisam ser ainda mais frequentes. Além disso, para salvar vidas, se faz necessário falar mais sobre isso com os jovens, replicar os exemplos trágicos, mudar comportamentos.

O futuro dessas novas gerações está nas mãos de quem tem a informação, pai, mãe, tio, avó, e do estado, responsável por campanhas de conscientização focadas na parcela da população mais vulnerável e pelo cumprimento da legislação.

Não são apenas os jovens os motoristas irresponsáveis. Mas, nesse caso, a nossa maior vítima também é o nosso maior algoz: o jovem alcoolizado ou sob o efeito de outras substâncias está sujeito a morrer, a viver para sempre com uma sequela, ou a matar inocentes que passem na frente do caminho dele, num dia em que o álcool turva a visão, reduz a resposta motora e provoca uma tragédia fruto de uma simples manobra mal executada.