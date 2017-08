Jovem é investigada por suspeita de tentativa de homicídio ao ex-namorado

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Eduardo Peretti, titular do 2º Distrito Policial, no Jardim Boa Vista, ouviu na tarde desta quinta-feira (25) a versão de Sthefanie Cristina Moras de Freitas, de 18 anos, ex-namorada de Danilo Daniel dos Santos Valence, de 21 anos. Ele está em coma no Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, desde a madrugada do último domingo. A Polícia Civil registrou o caso na segunda-feira como tentativa de homicídio, mas Sthefanie ao lado do seu advogado alegou que se encontrava no interior do carro do seu amigo Thiago e outra colega, na Rua Major Pinheiro Fróes, no Jardim Portugália, em Suzano, quando surgiu Danilo.

“Ela disse que o ex-namorado queria falar com ela e até a puxou pelo braço e pelas roupas, mesmo quando Thiago transitava com o veículo. Alegou ainda que quando olharam para trás, Danilo estava caído e cuidaram de chamar o Samu”.

Hoje os amigos de Sthefanie Cristina devem comparecer à Delegacia para confirmar a versão da ex-namorada de Danilo. “Começamos a investigar o crime, verificamos e não há nenhuma filmagem feita por câmeras no local, o que dificulta as buscas, porém seguimos adiante à procura de testemunhas”, destacou o delegado Peretti.

O estado de saúde de Danilo ainda era delicado, na tarde de ontem. A mãe do jovem, dona Shirley dos Santos, de 50 anos, está muito preocupada e reza para o filho se recuperar.

Ao procurar a Polícia nesta segunda-feira para comunicar o atentado contra o filho, Shirley deixou claro que Sthefanie Cristina planejou se encontrar com Danilo e ele teria sido espancado por três amigos dela, dois deles conhecidos como “Thiago” e “Bizu”, conforme denúncia que Shirley recebeu pelo celular.