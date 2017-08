Jovem de 17 anos alega ter sido roubada e estuprada em passarela de Mogi

DESTAQUE

A Polícia Civil continuava nesta segunda-feira (7) sem pista para prender um assaltante que rendeu uma jovem, de 17 anos, na tarde do dia 3, na Avenida Narciso Yague Guimarães, no Centro Cívico. Ela formalizou a queixa do roubo e estupro, na madrugada do último sábado, no Distrito Central.

Segundo a jovem, o bandido ficou irritado porque ela não tinha dinheiro e garantiu que ia violentá-la. A vítima foi arrastada até a passarela da Rua Padre João, entre o Centro e o Bairro do Mogilar, onde teve a blusa rasgada e foi bolinada. No local, foi colocada no Gol do criminoso, o qual a caminho de César de Souza teve um pane e parou. Ela, então, fugiu.