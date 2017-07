Jornalista lança livro sobre Comunicação Pública de Governo

Caderno A - Capa

A jornalista mogiana Silmara Helena lança no próximo dia 5 de agosto, sábado, no Casarão da Mariquinha, o seu primeiro livro, Comunicação Pública Governamental: aprender para transformar, com reflexões sobre a importância da formação acadêmica nesta área em cursos de Jornalismo. O livro é resultado de uma série de entrevistas feitas pela jornalista com conhecidos especialistas em Comunicação Social para o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de pós-graduação em Docência no Ensino Superior do Senac, no ano de 2015. Em sua obra, Silmara conclui que a comunicação no serviço público ainda é algo que precisa ser melhor debatida e também incluída na grade curricular das faculdades de Jornalismo do País, já que existe uma “grande lacuna no processo de aprendizado neste nível”. Ao mesmo tempo, a jornalista vê a Comunicação Pública Governamental como uma carreira promissora no mercado de trabalho, que precisa ser encarada não mais na base da intuição para se firmar com “um lastro acadêmico e teórico”. No livro, a autora defende mudança de posturas e atitudes que “possibilite às ações de comunicação espelhar a necessidade de fortalecimento da cidadania, da transparência nas relações entre Estado e sociedade”. Em sua visão, o papel da Comunicação Pública não deve se limitar à produção de material destinado a endeusar o gestor, indo muito além disso e oferecendo, por exemplo, material que ajude o cidadão a conviver com os serviços públicos, extraindo dali a essência daquilo que lhe possa ter utilidade, ou ajudando o munícipe a conhecer seus direitos para que possa fazer o melhor uso possível dos serviços à sua disposição. No capítulo inicial, o livro historia a Comunicação Pública e seus objetivos; em seguida, a obra aborda a formação do jornalista, com currículos de algumas universidades que apontam avanços, ainda muito tímidos, acerca da Comunicação Pública. No terceiro, o enfoque vai para os aspectos legais que envolvem o setor, antecedendo as perspectivas do mercado nesta área. Silmara vai ainda mais além apresentando um plano de aula que mostra a existência de muito conteúdo para ser aproveitado pelo professores em sala de aula. A jornalista sabe do que está falando. Afinal, tem uma longa e brilhante carreira voltada principalmente para a Comunicação Pública. Desde 1999, ela já prestou serviços de assessoria à Diocese de Mogi, Assembleia Legislativa, prefeituras de Suzano e São José dos Campos e, desde 2014 é funcionária concursada da Câmara Municipal de Arujá. Seu livro de estreia está sendo publicado pela Shuriken Produções e editado pelo jornalista Gilberto Yoshinaga.

Resfriado

A recente entrevista do virtual presidenciável Jair Bolsonaro à revista Veja foi uma verdadeira ducha de água fria nos entendimentos que estariam sendo mantidos com Valdemar Costa Neto para que ele se filiasse ao Muda Brasil, partido que está sendo criado sob o comando do ex-deputado federal. Questionado sobre tais negociações, a certa altura da entrevista, ele diz: “Só iria para o Muda Brasil se ele fosse 100% meu, sem nenhuma participação do Valdemar”, garantiu Bolsonaro, para quem “é difícil achar um partido 100% puro na Câmara”.

Na Região

Medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2011, no México, e de bronze nas Olimpíadas de 1996 e 2000, o cavaleiro brasileiro, Doda Miranda, estará até o próximo dia 30, na Hípica Boa Vista, em Santa Branca, onde acontece o Winter Camp, acampamento voltado para a prática do hipismo e encontro dos praticantes da modalidade esportiva. Outro que estará por lá é o cavaleiro Marcos Ribeiro Júnior, instrutor profissional com títulos nacionais e internacionais. Haverá clínicas para aprimoramento de jovens. A Boa Vista existe há 35 anos e pertence a Eduardo Abicair.

Bebedouro

A Valtra, montadora de tratores e outras máquinas agrícolas do Grupo Agco, com sede no Distrito de Braz Cubas, irá apresentar, durante a Feacoop, feira agrícola que acontece em Bebedouro, no Interior de São Paulo, entre 31 de julho e 3 de agosto próximo, sua primeira colhedora de mudas de cana, apontada como a única já preparada de fábrica para tal processo. O equipamento usa um sistema de esteiras de borracha que substitui os rolos convencionais de condução da cana após a colheita, reduzindo quase à metade os pontos de atrito das mudas na máquina, preservando a gema, parte responsável pelo nascimento de novas plantas.

Sem viadutos

Nem mesmo o intenso toma-lá-dá-cá institucionalizado durante as últimas semanas, em Brasília, tem conseguido realizar os eternos projetos de dois viadutos para o Bairro de Vila Industrial e Distrito de Jundiapeba, em Mogi. As obras, prometidas por mais de uma vez pelos ministros dos governos de Lula e Dilma Rousseff (PT), chegaram a ganhar até placas na Cidade, mas até hoje nunca foram além dos planos nos papéis oficiais.

Cotidiano



Frase

As fontes de todos os problemas são três: barra de ouro, barra de terra e barra de saia.

Tancredo Neves (1910-1985), advogado, empresário e político mineiro