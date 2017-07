Jornalista denuncia vereador em Mogi por ‘legislar em causa própria’

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O jornalista e ambientalista Mário Berti apresentou denúncia ao Ministério Público (MP) contra o vereador Mauro Araújo (PMDB), acusando-o de legislar em causa própria no caso da instauração de Comissão Especial de Vereadores (CEV) para apurar suspeitas de irregularidades no pátio municipal, depois que o parlamentar teve seu carro apreendido e levado ao local por falta de documentos.

“Tudo feito em tempo recorde, num relâmpago, para satisfazer a sede de vingança do vereador”, critica Berti. O peemedebista rebate: “Não comento nada que vem dessa pessoa”. No ofício protocolado ontem, o ambientalista solicita que o MP apure o caso e tome as providências cabíveis se ficar constatado que realmente o vereador agiu de forma ilegal.

Araújo levantou suspeita sobre o pátio após ter passado pela experiência de ter seu carro apreendido. “Por um descuido, me esqueci de pagar o licenciamento”, justificou, quando relatou o caso na tribuna da Câmara, há 10 dias. Ele disse que regularizou a situação rapidamente, mas só conseguiu retirar o veículo no dia seguinte com o pagamento “abusivo” de duas diárias (cerca de R$ 600,00) sem nota fiscal. Além das suspeitas de “sonegação fiscal”, cogitou a existência de um esquema para dificultar a liberação dos carros, entre outras irregularidades.

Berti alega que o vereador já sabia dos problemas no pátio há mais de um ano, quando estava no cargo presidente do Legislativo. Ele assegura que na época chegou a protocolar um documento na Casa de Leis para pedir providências contra a empresa responsável (Octagono Serviços Ltda.) por cobrar valores acima do permitido no contrato de concessão e “nada foi feito”. Ele observa ainda que fez as denúncias em redes sociais, no mesmo grupo que Araújo participa, mas ele também não se manifestou.

“O vereador prevaricou por não ter fiscalizado o contrato antes e agora quer usar o mandato para intimidar. Enquanto somente a população pagava os valores excessivos, tudo bem, mas o vereador foi a ‘vitima”, veio a público, esbravejando, com tom ameaçador que iria criar uma Comissão de Inquérito, que depois se transformou em CEV. Isso significa que ele está legislando em causa própria, usando o mandato para se vingar”, reforça Berti.