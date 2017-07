Jogos Digitais, novo curso da UMC

Artigos

Regina Coeli Bezerra de Melo

reitoria@umc.br

Acompanhar as tendências do mercado de trabalho é um dos desafios das instituições de ensino superior, afinal, novas profissões surgem constantemente, principalmente às ligadas à tecnologia e suas mais variadas vertentes. Nas últimas décadas, muita coisa mudou: a maneira como encaramos o dia a dia, nos relacionamos, compramos, vendemos, estudamos e trabalhamos. Esta nova forma de estar no mundo trouxe novas demandas para o mercado e, como consequência direta, novas carreiras e oportunidades profissionais surgiram e se consolidaram. Para quem está em busca de uma profissão, um conselho importante: há muito a ser desbravado.

E, atenta a este cenário, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) tem uma novidade na grade de cursos oferecidos no segundo semestre: o Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, que está inserido em um setor promissor atualmente, que ignora crise, registra mercado de trabalho em expansão e salários atrativos graças ao avanço tecnológico. Só para se ter uma ideia, o Brasil é o quarto país do mundo em número de praticantes de videojogos, atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China.

Estimativas apontam que o mercado de games registrou um faturamento global de US$ 99,6 bilhões em 2016, atingindo, assim, números que superam os segmentos de cinema e música juntos! No Brasil, 600% foi o aumento do número de empresas desenvolvedoras de games nos últimos oito anos.

Este cenário exigiu das pessoas que atuam no setor uma maior profissionalização. O curso oferecido pela UMC, entre outras atividades, capacita o aluno a elaborar estratégias, criar personagens e cenários de games, desenvolver roteiros e modelagem de personagens virtuais e também a trabalhar com ferramentas e plataformas para criação de jogos.

Fazem parte do escopo de trabalho destes profissionais o desenvolvimento de projetos relacionados à área de hipermídia e interfaces digitais, além de animação, áudio, programação ou design para o mercado de produção de jogos eletrônicos.

Não perca tempo e faça o vestibular para as turmas do segundo semestre, afinal, estudar é a palavra-chave para entrar ou se manter no mercado de trabalho. Além de Jogos Digitais, há outras 66 opções de cursos de graduação nos Campi Mogi das Cruzes e Villa-Lobos/Lapa, em São Paulo. A próxima prova tradicional será realizada no dia 29 de julho, mas o candidato também pode agendar a prova eletrônica no site www.vestibularumc.com.br.

Regina Coeli Bezerra de Melo é reitora da Universidade de Mogi das Cruzes