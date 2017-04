Cartas

Mais jovens foram achados mortos por causa do “jogo da baleia azul”. Independente do que tenha levado esses jovens a seguir ordens em um jogo estúpido que os levem ao suicídio, fica uma pergunta pertinente: onde estavam esses pais que não captaram mudanças comportamentais e sinais de socorro emitidos por esses jovens? Sim, porque diante de uma manipulação explícita, todo jovem sabia para onde o jogo o levaria, causando muito medo. É instinto de preservação. Não basta colocar filhos no mundo, precisamos acompanhá-los, até que sejam homens e mulheres independentes. Filhos dão trabalho e merecem atenção constante; senão, que tenham animais de estimação. Pena que tenham usado o nome de um animal tão lindo, para um jogo tão macabro.

Beatriz Campos

