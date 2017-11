João Vitor Mafra cantará no Furusato Matsuri

Caderno A, Caderno A - Capa

Heitor Herruso

Especial para O Diário

Às 18h deste sábado, (11) o cantor João Vitor Mafra, que participou do reality show ‘The Voice Kids’, se apresentará no palco do 27º Furusato Matsuri, evento promovido pela Associação dos Agricultores de Cocuera. O repertório do menino de 11 anos inclui canções nacionais e internacionais, com destaque para a música ‘Hana’, cantada em japonês, além de covers de artistas como Michael Jackson, Alicia Keys e Kell Smith.

A agenda e a carreira de João Vitor são gerenciadas pela mãe, Cíntia Gonçalves Henrique Mafra. Ela conta que apesar da primeira apresentação do filho ter acontecido em 2012, no programa ‘Ídolos Kids’, o ‘boom’ veio mesmo após a participação no ‘The Voice’. “Com a visibilidade, muitas portas se abriram, e praticamente toda semana ele canta em algum evento. Ver a felicidade de meu filho fazendo aquilo que gosta não tem preço, e apesar de algumas vezes o tempo ficar meio apertado em relação a escola, eu dou todo o suporte possível a ele, que é muito responsável e sempre preocupado em cumprir com todas as tarefas”, conta.

João Vitor confirma que a escola vem em primeiro lugar, e diz os ensaios só acontecem em dias livres de provas e tarefas de casa. “Tenho feito aulas de canto para aprimorar a parte técnica, e divido meu tempo com cuidado, para não prejudicar meus estudos. Por isso os ensaios costumam acontecer a noite, alguns dias antes das apresentações”, afirma..

Além das apresentações musicais, o cantor está ingressando na área da dublagem, e em breve sua voz poderá ser ouvida em produções nos canais por assinatura Disney Channel e Discovery Kids. Além disso, recentemente ele passou na primeira fase de um concurso de karaokê, em Suzano, e foi vencedor na competição musical interescolar do Sesi. João pretende continuar estudando e quer aprender a tocar instrumentos, como teclado, violão e guitarra.

O artista mirim adora a energia do público mogiano, e espera muitas pessoas na plateia neste sábado. “Quando eu subo no palco, procuro afastar o nervosismo e mantenho o pensamento positivo, então espero ver o público cantando e interagindo comigo, balançando as mãos e dançando.”

Depois da apresentação no Furusato Matsuri ele volta aos palcos no domingo, dia 12, às 17h, no show infantil “Brincadeira de Palco”, que será realizado na Rua Oscar Nascimento Siqueira, 88, no Parque Santana.

O endereço do festival agrícola é Estrada Mogi-Salesópolis, km 9.5. Os ingressos custam R$ 10,00 e podem ser comprados no próprio local do evento. Estudantes e aposentados pagam meia-entrada. Outras informações no telefone 4792-2008.