João de Jesus Leão, o homem que morava no hospital

Cidades

ELIANE JOSÉ

Poderia ser personagem de um livro, desses que sobem e descem nas listas das principais criações fictícias da literatura mundial sobre os introvertidos, os curiosos, os habilidosos em viver fora do traço comum do comportamento humano. Mas, não. O homem negro, altivo, gentil, de conversa lenta e prazerosa, e incomodado com os primeiros lapsos de esquecimento, trabalha há 60 anos no Hospital Santana; ininterruptos. Sessenta não, são 61 anos, porque ele foi um dos ajudantes de pedreiro no projeto, concluído no período de um ano, com a construção dos 12 primeiros quartos do hospital do Alto do Ipiranga, hoje com 121 leitos. José de Jesus Leão chega entre três e cinco minutos para seis da manhã, no ponto da Avenida Henrique Peres, em frente à casa que ajudou o pai, Afonso Leão, a construir, em Braz Cubas. Toma o ônibus que passa seis e cinco, seis e sete, para bater cartão às 6h20. “Nunca atraso”, garante, naquele vagar a explicar a vitalidade aos 80 anos e uns quebradinhos de vida. Férias, o que é isso para quem deixou a moradia dentro de um dos quartos do hospital onde dormia e costumava a ser acordado de madrugada, quando faltava o sangue do tipo “o” positivo, somente quando se aposentou? Leão, no sobrenome e no viver, morou 30 anos dentro do Santana. Até a aposentadoria, como ajudante de enfermagem, em 1987. Quando se preparava para deixar o prédio ampliado em incontáveis reformas e ampliações, foi convidado a trabalhar numa farmácia, no Centro. Mas os administradores do hospital-moradia o chamaram de volta, na segunda-feira seguinte, e ele foi registrado em carteira de trabalho. Chegou à chefia da Manutenção. Agora, cuida do sistema de oxigênio que abastece os equipamentos respiratórios que salvam muita gente, e se envolve em gelo durante a operação sem parada. E ele então faz o quê? Tira o gelo que gruda nos canos dos grandes tonéis de ar puro. Leão chegou a Mogi das Cruzes com 18 anos, veio de uma das fazendas do bairro de Barro Branco, na pequena Ponte Nova, Minas Gerais. Chegou para passear na casa da irmã mais velha, Maria da Conceição, que residia, com o marido, na vila construída pela Mineração Geral do Brasil (MGB) para os funcionários. “Até agora meu patrão fazendeiro está me esperando”, sorri, numa das tiradas típicas do mineiro que não perde o trem, nem piadas, nem amigos. Na entrevista concedida naturalmente dentro do Hospital Santana, sobressai uma história incomum compartilhada a seguir com o leitor das Entrevistas de Domingo deste jornal:

Leão, como você chegou ao Hospital Santana?

Eu trabalhava como ajudante de um pedreiro, o senhor Manuel, na construção de uma casa em frente à Padaria IV Centenário, e ele falou: Leão, vão construir um hospital ali em cima, quer ir comigo? Vim, não sai mais.

Quando anos você tinha?

18 para 19, quando eu vim passear na casa de minha irmã mais velha, Maria da Conceição, que chegou primeiro a Mogi, porque o marido veio trabalhar na antiga Mineração (Geral do Brasil). Aqui, depois do hospital, não tinha nada, nada mesmo, depois é que cresceu. Eu ia me alistar (ao Exército) em Minas, daí, me apresentei aqui, e fui dispensado.

E onde você nasceu?

Em Barro Branco, um bairro de Ponte Nova, em Minas. Meu pai, Afonso, e minha mãe, Carmelita Filomena, também vieram para Mogi, vieram depois de mim. Ele começou a construir a casa que tenho, na Avenida Henrique Peres, em Braz Cubas, e viveu lá. Eu não, depois que o hospital foi inaugurado, no dia 14 de abril de 1956, eu continuei trabalhando com os donos (os médicos) Homero Gomes, Manuel Salgado e Osmar Marinho Couto. No começo, fazia tudo, depois, o doutor Homero disse, você quer aprender a ser enfermeiro?; eu respondi, quero, e comecei a aprender, dentro do hospital (durante algum tempo, uma escola de enfermagem foi mantida no interior do Santana). Então virei enfermeiro, e aposentei na enfermaria.

E você gostava?

Gostava.

E como era a rotina na enfermaria?

Corrida.

Alguns casos te marcaram mais?

Logo no começo teve um caso sim, que me fez quase desistir. Quando me chamaram e a um outro companheiro, não me lembro quem estava comigo naquela noite, nós chegamos na porta e uma mulher estava dando à luz. Mas, a criança estava metade dentro e metade fora da mãe. Foi um susto imenso, aquilo me marcou demais, porque eu nunca tinha visto nada igual. Nós corremos com maca e a levamos para o Centro Cirúrgico, e o bebê nasceu. Deu tudo certo. Mas, foi uma coisa difícil de ver. Outra vez, um homem estava com a barriga estufada, eu liguei para o doutor Homero, e contei. Ele falou para passar o caninho de dreno. Comecei a passar o caninho, mas o paciente tossiu, a barriga abaixou e o sangue brotou. Liguei para ele, e ele disse, calma, vai para o Centro Cirúrgico, e deu tudo certo. O problema foi o paciente tossir…

E você pensou em desistir?

Pensei sim, mas a turma dizia, não é sempre assim, volta a estudar, e eu voltei. Hoje, não sei se conseguiria, porque tudo mudou muito.









Antes, morria mais pacientes do que hoje?

Não sei (para, pensa, como fez em diversos momentos da conversa). Ainda morre gente, tudo melhorou, mas a quantidade de gente aumentou também. Então, fica elas por elas.

Leão, você lidou a vida, a saúde e a morte. O que acha que existe depois da morte?

(silêncio)

Não acha nada?

Acho que não existe mais nada depois da vida. Só a morte.

E foram 30 anos morando dentro do hospital?

Foram. Quando vi, morava aqui dentro. Primeiro, num quarto, depois, em outro, e o hospital foi aumentando. Já viu hoje como está? Tem até esse prédio em frente (o setor administrativo). Eu ainda não entendo como cresceu tanto.

Quantos leitos tinha no começo, quando você ajudou a construir o hospital

Tinha 12.

E hoje?

Não sei quantos (são 121, 550 funcionários), quando olho, tem um novo quarto, uma nova sala.

Você se lembra da inauguração?

Foi no dia 14 de abril, mas as obras terminaram no dia 1º de abril; só não teve festa porque eles (os médicos) esperaram um sábado, para fazer o churrasco.

E parece que, nesse dia, os médicos saíram para fazer um parto?

É, foi isso mesmo, foi o senhor Ernani (Ernaninho de Paula) que nasceu, e os médicos que estavam na festa foram fazer o parto dele.

E você também era doador?

Era, quando eu morava aqui e faltava sangue no banco, eles me chamavam, às vezes, de madrugada, e falavam, Leão, estamos precisando de sangue. O meu sangue é um dos raros, eu levantava e doava.





Leão, o Hospital Santana atendia muitas famílias da Cidade. Você conheceu muita gente.

Conheci o prefeito Waldemar (Costa Filho), que vinha à noite, ou em outro horário, e me procurava, eu media a pressão dele, às vezes, estava boa, outras não, e sempre, no final, ele fazia assim (e repete o movimento de quem tira um dinheiro do bolso e dá uma gorgeta, e sorri).

E outras pessoas também faziam isso?

Não, só ele.

Leão, você conviveu com muitos médicos. Como eles eram?

Comigo, sempre bons. Tenho grandes amigos, como o doutor Euclides Tiossi, que considero muito, e outros, o doutor Salgado, doutor Homero (ambos falecidos) e agora tem o doutor Mannie (Liu, um dos atuais dirigentes do empreendimento). Dele eu lembro como se fosse agora: eu estava no refeitório, ele chegou, para fazer a experiência (residência médica), e eu perguntei para quem estava do meu, quem é? E me disseram, é o doutor Mannie. E está até agora aqui (riso, sempre tímido).

E você, como está?

Bem, venho todos os dias, só esse olho direito, que ficou assim depois de uma cirurgia em Sorocaba. Não sei o nome da doença, mas não enxergo com ele, só com o outro. E também ando cabreiro com esses esquecimentos, que começaram a aparecer depois dos 80.

E você casou?

Eu casei, mas não deu certo.

Por quê?

Não sei.

Não foi por que você sempre trabalhava?

Sempre trabalhei muito, quando não estava dentro do hospital, também dormia na casa dos médicos conhecidos, quando eles iam viajar, então eu acho, não sei…, ela pode não ter entendido.

E como foi a separação?

Um dia, os filhos dela me disseram que a mãe deles queria que eu assinasse a separação. Então eu assinei, mas eu fico assim, meio cabreiro até hoje, porque ela ainda é minha amiga (risos). Mesmo depois que ela se casou de novo.

Como assim, amiga?

Amiga, ela vai à minha casa, faz a comida, limpa a casa, mas eu pago tudo certinho, e nós ficamos assim, amigos. Isso me deixa cabreiro. Até o marido dela almoça com a gente.

Não foi porque você sempre escolhia o hospital?

Não sei, mas fiquei por aqui, fui ficando, até quando me aposentei, em 1987, e um farmacêutico da Cidade me convidou para trabalhar com ele. Eu ia, mas o administrador não deixou, assinou a minha carteira de novo, na segunda-feira, e eu estou aqui, entro às 6h20 e saio às 16h40, cuido dos tubos de oxigênio, todos os dias.

Você se sente um pouco dono do hospital, com esses anos todos de trabalho?

Não. Não sou dono, só trabalho mesmo.

Você trabalhou com pessoas de diferentes idades e gerações. O que mudou desde quando você chegou, para construir o Santana, até passar pela enfermaria e ser o responsável pela manutenção?

Parece que, antes, as pessoas eram mais sérias, tinham mais respeito, eu não sei. Não falo mal de ninguém, mas vejo hoje gente que não entende o serviço. A gente nota uma falta de responsabilidade, mas eu não me meto, só vejo. As pessoas têm mais liberdade

E o que você faz, quando encontra esses profissionais?

Eu conserto o que está errado e não falo nada, porque não sou “puxa saco”, mas eu vejo e deixo prá lá.

Leão, você viveu no hospital tanto tempo, não se sentiu explorado, de alguma forma, por trabalhar e viver aqui?

Não, todos sempre me trataram bem, com respeito. E quando eles me pediam para dormir na casa deles, era porque confiavam em mim e iam mesmo viajar. Enquanto eu fiquei aqui foi porque quis, e quando fui morar na casa que eu ajudei a construir (depois da aposentadoria) também.

E o que mais você gosta de fazer?

Eu tomo uma cervejinha, mas pouco, não soube nunca dançar, e procuro ler alguma coisa.

E de futebol?

Sou corintiano por ser, mas não entro em briga.

Leão, qual é o segredo da vitalidade aos 80 anos e quebradinhos, como você disse?

Viver bem é fazer menos farra, saber conversar com as pessoas, ser calmo, entender que não se está sozinho, e se cuidar, de toda a vida, eu tomo café, almoço e janto, e só.

Você dedicou a vida ao trabalho.

Foi isso mesmo.

Ao final da entrevista, Leão leva a repórter até o estacionamento. Pelos corredores do hospital, vai mostrando onde foi a primeira rampa, depois trocada, para a construção de quartos; o postinho de enfermagem ao final do corredor a caminho da Unidade de Terapia Intensiva, onde ele trabalhava, comenta sobre o cuidado com a pintura, com a limpeza e, finalmente, para em os grandes tubos de oxigênio, no pátio externo, onde o gelo gruda na canalização. Leão mostra: “Esse é o gelo que falei, não para nunca”, e se despede como quem leva uma visita até a porta de casa: “Volta uma outra hora”, encerra.