João Anatalino autografa livros na Bienal

A partir das 18 horas de hoje, o escritor João Anatalino Rodrigues estará no estande da Editora Madras na Bienal do Livro SP 2016, que é realizada no Pavilhão Anhembi, até quinta-feira. Nascido em Cunha, o autor, que veio para Mogi das Cruzes ainda criança, aos cinco anos de idade, estará no local para autografar os livros que publica desde 1986.

João Anatalino escreveu dez livros na área de romance, poesia, programação neurolinguística, filosofia e história da Maçonaria. Os títulos são: “Noite, Vento e Chuva”, de 1986, que contém crônicas; “Centúria – Romance Sonetado”, poesias de 1995; “Conhecendo a Arte Real – História e Filosofia Maçônica”, 2006; “À Procura da Melhor Resposta – Estudo e Aplicação das Técnicas de Programação Neurolinguística”, 2009; “O Filho do Homem”, um romance histórico de 2009; “Mestres do Universo”, filosofia maçônica de 2011; “O Tesouro Arcano”, um estudos sobre o simbolismo maçônico, publicado em 2013; Além de “O Poder dos Arquétipos – PNL para a vida diária” de 2014 e “O Parto de Deus”, livro de poesias publicado este ano. Escreveu também o livro do centenário da Maçonaria em Mogi das Cruzes, em homenagem à Loja Maçônica União e Caridade IV.

Anatalino foi professor durante 24 anos, entre 1974 e 1998. Ele lecionou em escolas e também em universidades. Enquanto dava aulas chegou a lançar dois livros e já aposentado teve ainda mais tempo para se dedicar à escrita. Sua primeira publicação, o livro “Noite, Vento e Chuva” foi dedicado à sua primeira esposa Rosa de Albuquerque Rodrigues, com quem foi casado por 23 anos. Ela faleceu, vítima de câncer.

Atualmente, Anatalino publica artigos, contos e poesias na internet. Outros textos do escritor podem ser conferidos no site www.joaoanatalino.recantodasletras.com.br