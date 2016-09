João Acaiabe é convidado do ‘Persona em Foco’

Comentários (0) Caderno A - Capa, Televisao Like

O ator e contador de histórias João Acaiabe é o próximo homenageado do Persona em Foco, programa da TV Cultura que vai ao ar hoje, às 23h30, com apresentação de Atilio Bari. O artista fala sobre os trabalhos realizados durante toda sua trajetória no teatro, cinema e televisão.

Com mais de 40 anos de carreira, João Acaiabe participou de dezenas de montagens teatrais e filmes, e é presença marcante na televisão. O artista ficou especialmente conhecido por interpretar os personagens Tio Barnabé em Sítio do Picapau Amarelo e o chefe Chico na novela Chiquititas.





Durante o programa, Acaiabe é entrevistado pelas atrizes Carla Fioroni e Lizette Negreiros, e conta também com depoimentos a seu respeito, de inúmeros artistas como Nicette Bruno, Luiz Serra, Ana Maria Barreto, Oswaldo Mendes, João Batista de Andrade, Roberto Marti e Gigi Anhelli.

O artista relembra sua infância em Espírito Santo do Pinhal (SP) e o início de carreira, aos 16 anos, como locutor de rádio em sua cidade natal. Conta que começou a se interessar por teatro devido ao circo que passava em sua cidade. “Era um circo-teatro. Várias vezes eu quis fugir com o circo, mas não tinha coragem”, confidencia.

O ator comenta como foi a vinda para São Paulo, aos 18 anos. “Eu tinha feito o magistério e vim para São Paulo para fazer psicologia”. João ainda lembra seu ingresso na Escola de Arte Dramática e o fato de ser o único negro da turma. “No ginásio, eu era o único negro e na Escola também. Mas é incrível como o teatro recebe a gente, negros, brancos, mestiços, gays, lésbicas. Ele abraça”.

Quando estava na Escola de Arte Dramática, ainda muito jovem, Acaiabe foi para a Colômbia, no Festival Internacional de Teatro de Manizales, onde interpretou um personagem que tinha que cantar e dançar. “Foi muito bom, mas eu nunca sofri tanto na minha vida”, diz aos risos.

Sobre sua atuação como o personagem Tio Barnabé, no Sítio do Picapau Amarelo, da Rede Globo, ele diz: “Foi um trabalho belíssimo, foi muito bom fazer…Eu não tenho mais identidade. Tem um texto do Chico que ele fala que a gente é o personagem…uns me chamam de tio Barnabé, uns me chamam de Chico. E eu não sei mais quem eu sou”, brinca.

Na televisão, o ator também atuou na novela Chiquititas, do SBT, com o personagem Chico, que era um cozinheiro muito querido pelas crianças. No cinema, fez diversos filmes, como Vozes do Medo, Eles não usam black-tie, Os Boleiros e A Próxima Vítima, que lhe rendeu um prêmio.