Jô Soares recebe Faustão nesta sexta-feira

O último ano do ‘Programa do Jô’ tem proporcionado alguns encontros memoráveis. Nesta sexta-feira (2), a atração, exibida pela TV Diário, recebe um convidado inédito: pela primeira vez em 16 anos de programa, Fausto Silva senta no famoso sofá de Jô Soares para uma entrevista – ou melhor, um bate-papo entre amigos. Antes de iniciar a gravação, o Gordo faz questão de salientar que Faustão “é um irmão, me conhece de dentro para fora e de fora pra dentro”.

Bastante aplaudido pela plateia, o apresentador do ‘Domingão do Faustão’ entra no palco com a irreverência de sempre. “Só consegui entrar aqui porque fiz a cirurgia bariátrica; tive de passar em um corredor apertado ali atrás…”, brinca para depois emendar um dos muitos elogios ao amigo de longa data. “Hoje, ele é o maior entrevistador do Brasil, e isso não é pouco!”, afirma, referindo-se a Jô.





A dupla relembra diversos momentos da trajetória profissional e também de situações curiosas da vida pessoal, como quando iam comprar roupas para gordos em uma loja dos Estados Unidos, que chegou a estampar foto dos artistas em suas paredes. “Eu usava calça número 58, agora uso 46. Mas o provador da loja era muito pequeno, a gente sofria”, comenta Faustão. “Nas famosas ‘pizzadas’ em sua casa, ele fica sentado ao meu lado falando pra eu comer tudo”, revela Jô.

Adoniran Barbosa, Paulo Machado de Carvalho, Goulart de Andrade, Boni e muitos outros nomes da TV e da cultura brasileira foram lembrados por eles. Fausto, por exemplo, começou a trabalhar aos 14 anos no rádio e cresceu na profissão em meio a todas essas “feras”. “Trabalhando nessa área (jornalismo), você sempre vai aprender alguma coisa. Então, isso me ajuda a fazer um programa como o ‘Domingão’, que é um programa ‘supermercado’, porque é feito para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, de todas as classes sociais”, explica.

Causando surpresa em todos os presentes, uma queda de energia durante a gravação foi encarada com bom humor pelos apresentadores. “Essa é a maior homenagem que a luz da televisão poderia ter feito para ele”, diverte-se Jô. Ao final do programa, ele faz questão de agradecer ao amigo pela entrevista: “Fausto, foi um prazer incomensurável ter você aqui. Eu devia ter guardado esta para ser a última entrevista do ano”.

O convidado também não perde a oportunidade de elogiar o colega. “As pessoas já me aguentam por quatro horas todo domingo, ninguém ia aguentar me ver outros dias na televisão. Mas essa é a chance que eu tenho de prestar uma homenagem ao Jô, por quem tenho carinho, muita admiração e respeito, além da amizade”, finaliza Faustão.

O ‘Programa do Jô’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o ‘Jornal da Globo’.