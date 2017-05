Jardim Camila inicia nova fase

Cidades, QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Local de vários homicídios num passado recente, o Jardim Camila tenta mudar a sua realidade. A aposta da vez é um novo campo, de grama sintética, que vai abrigar aulas de futebol para crianças e adolescentes. A intenção do projeto, tocado por uma associação local em parceria com a Prefeitura, é mantê-los longe do crime e das drogas.

Ontem, o campo da Água Verde, no coração do Camila, um bairro periférico de pouco mais de 30 mil habitantes em Mogi das Cruzes, foi entregue em cerimônia que contou com a presença do prefeito Marcus Melo (PSDB), do ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD), de vereadores e moradores.

Até meados do ano passado, antes do início das obras, havia uma série de problemas para a utilização do campo que existia no local. A iluminação era precária, o que estimulava a reunião de traficantes da região nos momentos em que não havia partidas, e não havia gramado. As equipes jogavam na areia.

A gestão ficará com a Associação Desportiva Amigos do Água Verde e terá, a partir desta semana, aulas regulares de futebol para crianças e adolescentes, muitos deles que somam perdas de amigos, primos ou irmãos para a violência.

“O trabalho vai ser desenvolvido a partir de agora. Até o momento são 50 alunos inscritos para aulas nas segundas, quartas, sextas e sábados pela manhã e tarde. O esporte é vida. Se a gente conseguir tirar a criança da rua já é um feito muito grande. Ele é muito agregador. Para nós, é mais fácil estimulá-las com um espaço estruturado como este”, afirmou Sidnei Vieira Junior, de 33 anos, técnico do futebol para crianças.

O presidente da associação que fará a gestão do espaço, João de Jesus Duran, ressalta que o equipamento é necessário para uma população que lida há tempos com muita violência. “O espaço é fundamental para a comunidade porque o futebol permite muita coisa como tirar muita criança das drogas. O esporte tem um papel social quase sempre pouco valorizado”, disse.

O prefeito Marcus Melo afirmou que há possibilidade de as melhorias no espaço (novo gramado e construção de vestiários e pontos de apoio a jogadores) serem levadas a outras partes da Cidade. “Outros espaços podem receber essas melhorias. Neste momento, a gente já faz um mapeamento de quais pontos podem ser beneficiados. Se há espaço público disponível e uma associação disposta a geri-lo depois das intervenções, a gente pretende implantar núcleos esportivos”, comentou.

Bertaiolli destacou o empenho da atual gestão na manutenção de serviços importantes em tempos de crise, a austeridade financeira e sugeriu que o próximo local a receber obras seja a Praça da Juventude, no Conjunto do Bosque.

Prefeito e presidente da associação assinaram, durante o evento, documento de permissão e posse para que a entidade fique responsável pela manutenção do espaço.

As obras custaram R$ 335 mil, parte delas foi custeada por emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil encaminhada pelo vereador Protássio Ribeiro Nogueira. “A intenção é melhorar um espaço numa parte da Cidade com um histórico de violência. O equipamento já existia, mas era evidente que precisava de cuidados”, observou.

Além da quadra de grama sintética há outra poliesportiva. Moradores do Camila tiveram acesso a serviços do Bairro Feliz ocorrido na escola municipal Professora Maria José Tenório de Aquino Silva.