Jantar Rotary

Silene

Previous

Next Penha e Osmar Cardoso clicados pelo jantar festivo do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste. (Foto: Elton Ishikawa)

Marly e Ivan Melo prestigiaram o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Eduardo Scotton e Talita Rodrigues pelo salão da Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Regina e Alan Jaime Melo entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Osvaldo e Horaide Baradel também presentes pela reunião que fechou o ano Rotário de 2016. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, José Antonio e Joana Ferreira. (Foto: Elton Ishikawa)



Festival de Orquídeas

Marcado para os dias 4 e 5, 11e 12, 18 e 19 de março, das 9 às 17 horas, o Festival de Orquídeas de Outono que a região de Mogi das Cruzes, a maior produtora nacional da planta, promove no Parque Hanna No Mori, no Orquidário Oriental, na Estrada São Bento-Lambari, quilômetro 27, no Bairro do Itapeti. Por lá, todas as variedades de orquídeas, além de acessórios, substrato, vasos, entre outros, cursos gratuitos e playground. A entrada é franca e o estacionamento gratuito.

Feirinha Verde

O Mogi Shopping volta a promover hoje a sua Feirinha Verde que acontece todas as quartas-feiras, no horário das 16 às 21 horas, na entrada do seu boulevard, com barracas comercializando desde frutas, verduras e legumes a tapioca, temperos, comida de pote entre outros. Ainda por lá musica ao vivo.

No Ano do Galo

Com cinco mil anos de existência, o horóscopo chinês comemora a chegada do Ano do Galo de Fogo. Para celebrar a virada, grifes internacionais lançam coleções-especiais inspiradas pela ave. Louis Vuitton e Dior criaram acessórios com pingentes de galo, enquanto a Versace apresentou uma bolsa exclusiva com charm do animal. Já Armani e Shu Uemura desenvolveram versões customizadas de maquiagem e outros tantos, criaram roupas e acessórios para vestir o galo nas mais variadas ocasiões.

Aniversários (1º)

Neusa Forte, Ismael Abdallah Alonso Zawit, Audrey Miyoko Yamato, Protásio Ribeiro Nogueira, Cláudio Yukio Miyake, Keiko Kobayashi, Luiz Cezar Veiga Junior, Miguel Sandes, João Vieira Sandes, Antonio Godoy Cintra, Maria Clara Zanqueta Baghoss, Anuar Baghoss