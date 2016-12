Silene

Next Marina e José Carlos Oliveira e Magali Campos em Carneiro em clima natalino pelo jantar festivo do Rotary Club de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Os anfitriões da noite, Maria Arlete Bastos Pereira e o presidente, Valdir Lopes. (Foto: Elton Ishikawa)

Clécio Lima, Pedro Toledo Lima e Gorette Lima clicados pela Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Bruno, Júlio e Carolina Machado prestigiaram a concorrida reunião de final de ano. (Foto: Elton Ishikawa)

Tamara e Jean Martins também presentes pelo encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Felizes da vida, Lana de Moraes Souza e João Pinto de Souza no baile de formatura da filha Rafaela, na 79ª Turma da Faculdade de Medicina da Escola Paulista de Medicina, que movimentou o salão do Expo Barra Funda, em São Paulo, no último sábado. (Foto: Elton Ishikawa)

Náutico 84 Anos

No dia 08 de janeiro de 2017 o Clube Náutico Mogiano estará completando 84 anos de história, destacando-se na Cidade por sua trajetória esportiva, social e cultural. Para fechar o ano em grande estilo, o Clube do Patinho, comemora a data, com bolo e champagne, durante a “Noite do Branco” que acontece no próximo dia 29 em seu salão social. Os convites já estão disponíveis na secretaria do Clube.

Special Christmas

Wilson Izidoro comanda na madrugada de hoje a Special Christmas, que acontece no Espaço La Vince, a partir da 1 hora, com o melhor da música eletrônica. A festa, destinada a um publico de 400 pessoas, terá duração de 8 horas, com encerramento com um super café da manhã. Para o encontro, com convites à venda, é pedida a doação de um litro de leite que será entregue ao Cecan.

Festival

Compositores e intérpretes da música de todo o Brasil poderão se inscrever na 4ª edição do Festival da Canção de Mogi das Cruzes que será realizado no período de 24 e 26 de março de 2017, no Teatro Vasques. O concurso tem por objetivo revelar talentos e as 10 musicas finalistas farão parte do CD do Festival.









Mix

A escolha acertada para a temporada é combinar brincos, anéis, pulseiras e colares da mesma família de jóias para brilhar, sem ofuscar nas festas de fim de ano. Os acessórios não precisam combinar entre si, podem ter metais e materiais diferentes, diversificando as cores das pedras. A única regra é usar e abusar da criatividade criando um mix perfeito entre o elegante e o moderno.

