Jantar Dançante

O Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste, sob o comando do presidente José Antonio Cuco Pereira, realiza na noite de hoje a sua reunião comemorativa do Dia dos Namorados, com um jantar dançante, logo mais às 20h30, no salão da Associação de Rotarianos.

Comemoração

Antonieta Fioresi, que está completando os seus bem vividos 90 anos, e Constança Masiero Lamim comemoram em base de dupla, os seus aniversários, reunindo grupo de convidadas, na tarde de hoje, no salão de festas do Edifício Rio Negro.

Arrumando a Casa

O Arrumando a Casa, de Rosana e Ruy Novaes, está oferecendo preços especiais em toda a sua linha de fábrica, que pode ser conferida em seu big showroom da Avenida Presidente Castelo Branco, 555, em César de Souza, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e aos sábados, das 9 às 17 horas. Imperdível!

No Centro Cultural

Na programação das comemorações do 69° aniversário da Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes, apresentação da Poesia Cantada logo mais às 19 horas, na Sala Multiuso Wilma Ramos, no Centro Cultural na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. O encontro contará com a participação dos músicos Breno Pereira, Gui Cardoso, Rui Ponciano, Fernando Novaes e Vanderlúcio Rosário, que terão como desafio transformar em canção poesias de autores locais, que serão declamadas por membros do coletivo Entremeio Literário.

Hylse Martinez, Vera Ribeiro e Margareth Muniz (Foto: Elton Ishikawa)

Valéria Alabarce, Cida Cruz e Lucia Moro (Foto: Elton Ishikawa)

Edson e Lenita Carvalho (Foto: Elton Ishikawa)

André e Josi Oliveira (Foto: Elton Ishikawa)

Jorge e Vera Rodrigues (Foto: Elton Ishikawa)

Fred Fonseca, Delfino Martins e Fátima Camargo (Foto: Elton Ishikawa)

ANIVERSÁRIOS









Antonieta Fioresi, Luan Victor Jungers, Leila Rodrigues, Sérgio Meloni, Fernando Simões, José Eduardo Cardoso Pereira, Steve Kleindienst, Marco Antonio Dutra de Oliveira, Sandra Regina de Moraes, Ana Carolina da Costa