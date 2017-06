Jacqueline e Kiko, o namoro sem idade

QUADRO DESTAQUE

Eles estão juntos há oito anos, se veem todos os dias, tomam o café da manhã, almoçam e fazem o lanche da noite na mesma mesa, mas moram em casas separadas. Apenas namoram, sem pressa, ansiedade, planos e cobranças. Na maturidade, o casal Jacqueline Wanderley Albiero, 61 anos, e Francisco Almeida de Sousa, o Kiko, 55, dá a dica para os namorados que querem viver bem e felizes: tirar o pé do acelerador, mas também do freio. Equilíbrio é a receita. Na entrevista a O Diário, na véspera do Dia dos Namorados – comemorado amanhã -, os geminianos revelam como é possível construir um relacionamento sadio com respeito, companheirismo, cumplicidade e uma boa pitada de amizade. Sim, eles eram amigos antes de engatarem o namoro e se conheceram na Entidade Espírita Cáritas, no Bairro do Socorro, onde ambos comandam cursos e participam de várias atividades juntos. Viúva, Jacqueline aposentou-se após lecionar a disciplina Física durante mais de duas décadas em escolas estaduais e particulares, é mãe de Mariana, Maria Rosa e Ângelo Neto (falecido) e avó de Valentina, Caetano e Domênica. Divorciado, Kiko comanda a Kimpel Papelaria, também no Socorro, e tem dois filhos – Luís Guilherme e Ana Lara. Na conversa a seguir, conheça um pouco da história em comum dos dois:

Onde o casal se conheceu?

Jacqueline – Foi no Cáritas. Eu estou lá desde 1984 e fui orientadora dele no curso. Depois, ficamos amigos porque tínhamos uma turma que sempre participava de cursos e congressos espíritas em São Paulo e ele começou a ir conosco.Kiko – Entrei no Cáritas no final de 1998 e, no ano seguinte, comecei o curso lá, como aluno dela.

Quando vocês começaram a se aproximar?

Jacqueline – A gente se conhece há 19 anos, desde que ele entrou no Cáritas, mas eu era casada, ele também e nunca se cogitou nada diferente. Éramos apenas amigos, nem frequentávamos a casa um do outro. Só nos víamos no Cáritas e em congressos e cursos. Teve um tempo no Cáritas que ficamos afastados, porque lá é grande, tem vários cursos e horários diferentes de trabalho. Às vezes, nos encontrávamos em reuniões e conversávamos rapidamente. Em 2009, uma das dirigentes me pediu para mudar de curso, voltei ao preparatório e passei a dar aulas junto com o Kiko. Achei legal porque ele tinha sido meu aluno. Aí, ele já havia se separado, mas tinha namorada. Algumas vezes, fomos os três para cursos e palestras em São Paulo. O relacionamento dele não deu certo, acabou e continuamos dando aulas juntos, mas desta vez, os dois livres.

Como surgiu o namoro?

Jacqueline – Estamos juntos há 8 anos, cada um mora na sua casa, mas somos quase vizinhos, nos vemos todos os dias e vou para a casa dele aos finais de semana. Eu era viúva e tinha até dor de estômago quando minhas amigas falavam que iriam me arrumar um namorado. Quem ficou casada 30 anos, não quer saber de homem tão cedo. Era uma ojeriza, principalmente porque não foram 30 anos de flores, então, queria respirar. Mas o bom nesta história é que não houve traição e trauma. Foi natural, sem nada premeditado e nem mágoas. Começamos a sair, ir ao cinema, teatro, jantar, mas como amigos. Eu estava sozinha e ele também. A moçada de hoje tem uma percepção maior e minha filha Mariana, falava sempre: ´Esta amizade não sei não’. Até que um dia demos o primeiro beijo no restaurante Almanara, em São Paulo, depois de sairmos de um teatro.

Kiko – Mas isso foi depois de três meses que estávamos saindo. Nós já nos conhecíamos muito antes de começar a namorar, então, tínhamos uma certa liberdade até para conversar até sobre algum aperto que eu passava no namoro. Eu conversava com ela, que me aconselhava quando eu estava meio perdido. Por isso não houve aquilo de precisar galantear um ao outro porque já tínhamos uma amizade.

Após os 50 anos, ainda há aquela a ansiedade típica do início de namoro?









Jacqueline – Sim, a expectativa é a mesma, a ansiedade, a espera, aquele querer se arrumar, ficar mais bonita, de achar que o outro está demorando. O começo é igual para todo mundo, a coisa da insegurança e tudo mais. Hoje não, se ele fala que não vem em casa, porque tem reunião ou vai sair com amigos para jantar, é tranquilo. Nada de cobrança. Isso a maturidade nos traz. Nosso relacionamento é muito bom, a gente se dá bem, mas sempre digo que não podemos nos esquecer que temos uma história antes de nós dois, as coisas que ficaram para trás. Isso é fruto da maturidade e da segurança. Não tem nenhuma obrigação ligando nós dois, nem morar junto a gente mora. E o engraçado é que na hora que o namoro começou pra valer, parecia que já existia há muito tempo, porque conhecíamos os gostos um do outro e tínhamos afinidade. Como sou formada em Física, falo que é só na Física que os opostos se atraem, porque na vida são os iguais que dão certo. Kiko – A maturidade traz segurança, tranquilidade e a verdade, porque não há nada de invenção. Porque você não engana o outro, não tem como, você engana a si mesmo. A espiritualidade deixa a sensibilidade aguçada, a percepção das coisas aumenta e vamos aprendendo. Só de olhar para a pessoa a gente já sabe como ela está, assim como pelo tom de voz.]

Por que vocês não moram juntos?

Jacqueline – As pessoas cobram se nós não vamos nos casar ou morar juntos. Não é que nunca vai acontecer isso, mas moro com a Mariana, minhas netas, o meu genro, a vida é na minha casa. Faço almoço todos os dias para eles, ajudo a levar as netas na escola, então, se um dia vendermos a casa e a Mariana quiser morar em outro lugar, aí é outra situação. Não falamos em casamento porque já nos sentimos casados. Parece que estamos juntos desde sempre.

Kiko – Moro sozinho, a filha está em São Paulo e o filho em Mogi. Morarmos ou não juntos é uma questão do momento. Hoje não tem nada que impeça isso, mas não é o momento. Ela fica em casa aos finais de semana e quando quiser. Dá para ir a pé da casa dela à minha, então é tudo muito próximo. Se tiver que acontecer de morarmos juntos, isso vai ser naturalmente.

Vocês se veem todos os dias?

Jacqueline – Nestes 8 anos, se ficamos um dia sem se ver foi muito. A não ser quando viajei, fui para a praia e ele ia para lá aos finais de semana. A convivência é todos os dias e quando ele não vem almoçar duas, três vezes seguidas na semana, as netas cobram: ‘Cadê o tio Kiko?’. Elas o chamam assim, mas falam para os amigos que ele é o ‘vódastro’ delas.

Kiko – Faço academia todos os dias cedo e quando volto já trago o pão para tomar café da manhã na casa dela, vou para minha casa, me arrumo e sigo para o trabalho. Na hora do almoço, quando consigo, volto para almoçar. À noite, tomamos lanche juntos. A única diferença é que durmo na minha casa e ela na dela, mas estamos juntos em praticamente todos os momentos do dia. Também nos encontramos nas atividades do Cáritas.

Como foi a receptividade da família?

Jacqueline – O primeiro impacto sempre há. Elas nunca viram a mãe com outro homem. A Maria Rosa mora em João Pessoa (PB), então está mais distante, mas para a Mariana, que mora comigo, tudo é o Kiko. Ela pede orientação para comprar carro e outras dicas. Nós, que somos espíritas e entendemos as outras existências, sabemos do entrosamento das netas com ele. É como se fosse avô mesmo. Eles se dão bem, aliás, todas as crianças gostam do Kiko.

Kiko – No começo houve uma resistência natural, mas depois com o tempo fomos quebrando devagarinho o gelo.

E os amigos?

Jacqueline – O pessoal do Cáritas apoia e diz que somos parecidos e deveríamos mesmo estar juntos. E os amigos de verdade querem ver a gente bem e feliz. Claro que os grupos de amigos mudam, mas os mais ligados hoje são amigos dele também. Como a gente gosta muito de ficar junto, aos finais de semana, acaba se distanciando dos amigos. Sempre joguei baralho, três a quatro vezes por semana, mas agora é apenas uma vez e quando me chamam aos finais de semana, já não vou mais.

Kiko – Esta receptividade foi muito natural, principalmente no Cáritas, onde as pessoas gostam muito de nós.

Quais as afinidades?





Jacqueline – Gostamos de ir para São Paulo, ao cinema, teatro, de viajar e só não fazemos mais isso porque não dá. Mas já fomos para Paraíba, Rio Grande do Norte e gostamos muito de praia. A única coisa que ele adora e eu não curto muito é futebol, mas respeito e gosto quando São Paulo e Palmeiras jogam porque aí torço pelo Palmeiras, por causa do meu filho, que era palmeirense roxo, e ele para o São Paulo. Apesar dele ter jogado futebol, nunca assisti a um jogo dele.

Kiko – Também gosto muito de praia, de caminhar em trilhas e de fazer academia. Joguei futebol como goleiro e só parei há três anos porque fiz cirurgia no ombro. Fiquei 15 anos no Comercial, passeio pelo Cantareira, em São Paulo, e outros times, além de ter jogado no México a convite de um amigo. Já ela adora passar horas no Shopping e eu já não gosto, mas respeito. Quando vou é direcionado, ou para ir ao cinema ou almoçar, mas não sou de ficar andando nas lojas.

Na maturidade, como são as brigas do namoro?

Kiko – Já brigamos, mais no início do namoro. Ficamos no máximo uma semana longe e quem mais sentiu foi a Valentina. Na maturidade é bem mais fácil lidar com os conflitos, porque você bate, mas depois recua. Isso até pelo aprendizado que a gente tem no Cáritas de que não podemos ficar guardando as coisas. É preciso resolver, então, sabemos tirar o pé do freio e também do acelerador. Aprendemos a valorizar mais o tempo e cada momento é valiosíssimo. Sempre fui muito impulsivo, acordo e falo de fazer uma coisa ou outra, sem planejar, tudo de improviso. Gostamos também de ir ao sítio, em Biritiba Mirim, que é um bom lugar para fazer caminhada e ficar perto da natureza.

Jacqueline – Outro dia, a Valentina disse que é melhor a gente não morar junto para não brigar. Mas é claro que a maturidade também traz tranquilidade nesta hora e vivemos mais light. Tem finais de semana que ficamos o dia inteiro dentro de casa, sem fazer nada, só assistindo a filmes e conversando.

Quem é mais nervoso?

Jacqueline – Ele é o mais estourado.

Kiko – Mas mudei bastante e aprendi ao longo dos anos a me silenciar.

Qual dos dois cozinha melhor?

Jacqueline – Eu gosto, mas ele faz lanches muito bem e capricha nos sucos e vitaminas.

Kiko – Ela cozinha tão bem que não há espaço para mim. A única coisa que faço bem para ela é beirute.

O que vocês aprenderam um com o outro?

Jacqueline – Aprendi a gostar de academia e há 2 anos e meio estou lá três vezes por semana.

Kiko – Com ela aprendi a não desanimar diante de um problema, a confiar mais na providência divina e na vida. Fazer a nossa parte, deixar que a vida se encarregue do restante e não deixar a peteca cair. Isso ela passa para a filha, que transmite às netas.

Jacqueline – E isso não é porque a vida foi fácil para nós. Passamos por momentos difíceis, perdi meu filho em um acidente de carro, aos 18 anos, e tive que levantar a família, minhas filhas, e fazê-las confiar.

O que é essencial para manter um relacionamento sadio?

Jacqueline – Nesta minha vivência de 61 anos, aprendi que é importante os dois serem amigos. Se não houver amizade, cumplicidade, companheirismo, só o amor não é suficiente e não sustenta a relação.

Kiko – Também é importante respeitar as diferenças porque cada um tem um jeito de ser. A partir do momento que você respeita mais o espaço e o perfil do outro, não tem motivo para brigar.

Qual a principal qualidade de cada um?

Jacqueline – A melhor qualidade dele é a generosidade. Ele é extremamente generoso, em acolher e atender as pessoas, mas não é todo mundo que entende isso e acaba abusando. Isso me deixa chateada.

Kiko – A principal qualidade dela é a alegria de viver e também sou assim. O entusiasmo pela vida não nos deixa ver dificuldades e nos faz olhar sempre para frente. A alegria de viver deixa as pessoas sempre jovem. Somos geminianos, às vezes ficamos tristes, mas rapidamente já estamos alegres de novo.