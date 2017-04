Jabuticaqui comanda celebração especial

Caderno A - Capa

O Grupo Jabuticaqui realiza o 31° Encontro de Domingo, a partir das 17 horas, no Galpão Arthur Netto, com entrada gratuita. O evento é uma festa de celebração da cultura popular, com a presença de convidados especiais, que representam, incentivam e cultivam as tradições.

Nesta edição, o grupo festeja o renascimento do boi, com a participação de convidados especiais, como o Trio José, da cidade de São José dos Campos, com uma pesquisa de música popular baseada em viola e violão, e os grupos de capoeira Cordão de Ouro Capoeira Especial e Escola de Capoeira Herança Cultural.

O Boi

O boi, bumba-boi, ou bumba-meu-boi, como é conhecido e celebrado no Maranhão, sempre esteve presente no Jabuticaqui. Durante seis anos o grupo fazia o Auto sobre a lenda que conta com a presença dos povos responsáveis pela nossa colonização. Em 2013, assumiu o ciclo, para isso aprofundaram-se mais na pesquisa, afinal assumir um batalhão é uma responsabilidade muito grande.

Começaram as pesquisas sobre o batizado, as rezas, os cânticos, depois sobre o ritual da morte, muitas idas nas festas do boi do Cupuaçu, no Morro do Querosene, e para o Maranhão, mas a maior referência continua a ser o boi do Cupuaçu.

É importante ressaltar que o ciclo do boi é composto pelo Renascimento, Batizado e Morte.

A celebração do Renascimento do boi marca uma fase importante, pois esse boi virá a ser o mais bonito do fazendeiro mais poderoso da região, no Maranhão. Ele é festejado com uma grandiosa festa, recebido por um batalhão, composto por vaqueiros, caboclos de pena, índios tocadores e cantadores, todos regidos por um ‘Amo’ – o fazendeiro.

O Jabuticaqui

O grupo Jabuticaqui – Ritmo e Tradição surgiu em 2006, com um encontro de amigos artistas, arte-educadores, apaixonados pela cultura popular tradicional, que resolveram se unir semanalmente para viver as manifestações maranhenses trazidas por Tião Carvalho (músico, dançarino, ator, mestre e dono de boi – Grupo Cupuaçu), no Morro do Querosene, local onde vive uma comunidade maranhense em São Paulo, no bairro do Butantã. Desde então, o Jabuticaqui tornou-se um grupo de pesquisa de tradições culturais maranhenses, como o cacuriá, caroço, ciranda, lelê, baralho, o boi e atualmente estuda sobre o jongo, tradição da região sudeste.

Os convidados

O Trio José se formou em 2009 na cidade de São José dos Campos, no interior paulista. Inicialmente os integrantes eram Danilo Moura (voz e violão), Victor Mendes (voz, viola) e Rodrigo Silva (cajon). Ao longo dos anos, Victor Mendes e Danilo Moura exploraram diferentes tipos de instrumentação na busca de uma sonoridade com assinatura própria, inspirando-se nas referências do universo da música caipira e da música popular em geral.









Com composições próprias e parcerias com poetas, como Juca da Angélica e Paulo Nunes, o repertório é apresentado através do clássico duo violão e viola, somado aos vocais e aos músicos que acompanham o Trio José.

O grupo fez apresentações em diversas cidades do sudeste e centro-oeste do país, com destaque para participação no 43º Festival de Inverno da UFMG, em Diamantina (MG), em 2011; na Semana Cassiano Ricardo (2012) e Virada Cultural Paulista; apresentação na Bienal do Livro, no Parque da Cidade em São José dos Campos (2014).

Em São Paulo o trio se apresentou em algumas livrarias, como no recital de lançamento do livro do poeta Paulo Nunes, na Livraria da Vila e na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (2015). Desde 2012 o grupo também comparece e se apresenta nas rodas de leitura do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP.

Recentemente foi lançado o primeiro trabalho do Trio José, o Puisia, disco baseado nos versos do poeta Juca da Angélica.

Capoeira

Haverá nesse encontro uma vivência de Roda de Capoeira com os grupos Cordão de Ouro Capoeira Especial e Escola de Capoeira Herança Cultural. Ambos desenvolvem prática de capoeira de maneira continuada na cidade de Mogi das Cruzes.

Serviço

31º Encontro de Domingo

23/04/2017

17horas

Galpão Arthur Netto





Av. Fausta Duarte de Araújo, 23 – Jardim Santista

Entrada Gratuita.