Itu oferece muito além do gigantismo

Itu, a 101 km de São Paulo, incorporou a fama de ser uma cidade com objetos em tamanho gigante. Além de um telefone público e um semáforo enormes, o município tem lojas que vendem lembranças de tamanhos desproporcionais.

“Eles utilizam essa fama de maneira muito inteligente. Não há outra cidade brasileira que use a história de ser exagerada. O semáforo e o orelhão são pontos bem característicos, você olha e sabe que está em Itu”, conta o advogado paulistano Fábio Bezerra, de 39 anos, que, pelo menos a cada dois anos, visita o lugar.

Tudo começou no fim dos anos 1960, com o humorista Francisco Flaviano de Almeida, mais conhecido como Simplício (1916-2004). Nascido em Itu, ele tinha um quadro no humorístico “Praça da Alegria”, da TV Tupi, em que fazia piadas e contava vantagens sobre o tamanho das coisas na cidade.





A população gostou. Em 1973, a Telesp, estatal responsável pela telefonia do Estado de São Paulo, inaugurou com a ajuda da prefeitura a primeira versão do orelhão gigante que, até hoje, pode ser encontrado na praça da Matriz. Com cinco metros de altura, o telefone público já virou um ponto turístico do município.

Seguindo o esquema, Itu inaugurou, em 2012, a praça dos Exageros. Nela, o visitante pode brincar em um xadrez com peças que medem quase o tamanho de uma pessoa, além de ver esculturas grandes de insetos e um caixa automático de banco com 8,40 metros de altura. A praça também faz uma homenagem a Simplício, com um boneco de quase seis metros de altura sentado no banco da praça, como ele fazia no programa de humor.

No entanto, Itu não se resume apenas ao seu gigantismo. A cidade conservou boa parte da sua história, que guarda importância econômica e política para o Estado de São Paulo nos séculos 17 e 18. “Tanto nas fazendas de cana-de-açúcar e café quanto na arquitetura, Itu conta muito sobre o passado do nosso Estado. A história está em todos os lugares por onde o visitante passar”, conta o guia turístico Cesar Waldemarim.

“A Convenção de Itu, primeira convenção republicana do Brasil, feita em 1873, não tem esse nome à toa. Só por isso, a cidade já tem uma importância política grande para o país. No Espaço Ituano de Turismo e Cultura é possível acompanhar essa parte da história”, conta o professor de história Anderson Cândido, 41 anos. Paulistano, ele foi algumas vezes à cidade para ver o município onde começou a caminhada brasileira rumo à República.

O passado segue acompanhado do contato constante com o ambiente. “Há uma série de lugares em que a natureza oferece uma tranquilidade deliciosa. E o passeio a cavalo na Fazenda do Rosário é sensacional”, afirma Bezerra.

Passeio a cavalo em visita a fazendas

Itu oferece aos seus visitantes partes da história política e financeira paulista. E, em um trecho dela, é possível não só conhecer como sentir. E em cima de um cavalo.

Partindo da Fazenda do Rosário, a cavalgada passa pelas principais fazendas de cana e café, que ajudaram a transformar a região em uma das maiores forças do Estado de São Paulo nos séculos 18 e 19.

“A própria Fazenda do Rosário tem quase 250 anos. O participante terá contato direto com o passado”, conta João Pacheco, um dos organizadores do passeio. Monitores explicam os fatos que aconteceram em cada local por onde a cavalgada está passando.

Há três tipos de passeio. O convencional, que custa R$ 40 por pessoa, ocorre à tarde. Há também uma cavalgada específica para acompanhar o pôr do sol, que parte da Fazenda do Rosário por volta das 16h30 e custa R$ 50. Já a terceira é bem específica: acontece nos sábados próximos às noites de lua cheia. Com ingressos a R$ 110, dá direito a jantar com comidas típicas da roça e a apresentação de violeiros.

As três cavalgadas recebem pessoas de todas as idades. É preciso fazer reservas pelos telefones (11) 4023-0624 e (11) 99607-7483, e pelo e-mail info@rural.tur.br.

“Eu recomendo o passeio. Ele une conhecimento histórico e contato com a beleza que só uma cidade do interior pode oferecer”, diz o advogado Fábio Bezerra, 39 anos.





Parque e arte religiosa também são atrativos

A história da cidade de Itu está reunida em diferentes lugares. O Espaço Ituano de Turismo e Cultura hospeda quatro ambientes diferentes: a Central de Apoio ao Turista, o Museu e Arquivo Histórico Municipal de Itu (com fotos e documentos relacionados à cidade), o Museu de Arte Sacra Padre Jesuíno do Monte Carmelo (com esculturas religiosas de artistas paulistas dos séculos 16, 17 e 18) e um memorial do antigo Ituano Clube, cuja sede funcionou no mesmo prédio.

“A cidade está de parabéns por guardar a sua história com tanto carinho. O Espaço Ituano é um lugar repleto de informações, e é fácil de caminhar pelas salas”, diz o professor Anderson Cândido, 41 anos.

Para quem gosta da natureza, a visita ao Parque do Varvito é uma ótima pedida. Inaugurado em julho de 1995, é um patrimônio tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turismo do Estado de São Paulo).

“Varvito é o nome de um tipo de rocha que leva milhares de anos para se formar. Por conta disso, é comum o parque receber a visita de geólogos e estudiosos da área”, explica o guia de turismo ituano Cesar Waldemarim.

O parque reúne diversas espécies de flores, plantas e árvores, além de um lago, uma cascata e um pequeno parque de diversões em que as crianças podem se divertir. O visitante também terá contato com a gruta Lágrima do Tempo, que foi batizada com esse nome por conta do formato das gotas de água que aparecem em suas paredes.