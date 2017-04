Itaquá Garden Shopping será inaugurado nesta terça-feira

QUADRO DESTAQUE

A esperada inauguração do Itaquá Garden Shopping será realizada às 19 horas desta terça-feira (25). A expectativa é receber em torno de 30 mil pessoas já em seu primeiro dia de funcionamento. A abertura contará com uma solenidade e a presença de autoridades do Alto Tietê, além do presidente do grupo Tenco Shopping Centers, Eduardo Gribel. Após a cerimônia, o centro de compras ficará aberto ao público em geral até às 23 horas.

Com investimentos diretos de R$ 150 milhões na construção, o empreendimento é um marco na história do comércio de Itaquaquecetuba. Antes mesmo de abrir as portas, o Itaquá Garden Shopping confirmou a instalação das melhores e mais conhecidas redes de lojas para satisfazer os consumidores com uma estrutura completa e atrativa. Com fácil acesso e amplo estacionamento, os visitantes também podem contar com uma nova linha de ônibus com destino ao shopping.

Além do público consumidor, os lojistas também comemoram a inauguração do Itaquá Garden Shopping. E as expectativas não poderiam ser melhores. Afinal, são 31 mil m² inteiramente dedicados às lojas e uma localização estratégica, que permite um maior fluxo de visitantes e fácil acesso. Para os interessados em investir no centro de compras, ainda há espaços disponíveis, que se enquadram em todos os perfis econômicos.

Estrategicamente localizado na Estrada Governador Mario Covas com a Estrada do Mandi, 1.205, no bairro Campo Limpo, o Itaquá Garden Shopping vai possibilitar fácil acesso tanto para os moradores de Itaquaquecetuba quanto para os visitantes de outras cidades da região.

Com investimentos na ordem de R$ 150 milhões, o mais novo centro de compras do Alto Tietê tem 46 mil m² de área construída. Serão cinco lojas âncoras, cinco mega lojas, um supermercado, cinco salas de cinema com as tecnologias 2D e 3D, 221 lojas satélites, sete lojas de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast-food e mais de 1.000 vagas de estacionamento. Entre as marcas confirmadas estão Cinema Cinépolis, Havan, Renner, Lojas União, Supermercado Nagumo, DiGaspi, Kalunga, Lojas Americanas, Marabraz e Preçolandia.

O Itaquá Garden Shopping vai funcionar de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, as lojas do mall ficam abertas das 13 às 19 horas e a praça de alimentação, das 11 às 22 horas.