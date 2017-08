ISS incidente sobre pedágio rende R$ 2,88 milhões às Cidades da Região

DESTAQUE

DARWIN VALENTE

O Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre as tarifas de pedágios existentes em estradas que cortam o Alto Tietê rendeu um total de R$ 2,88 milhões para seis municípios da Região, ao final do primeiro semestre deste ano, segundo balanço divulgado ontem pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Conforme os dados oficiais, os 262 municípios paulistas servidos pelos 7,2 mil km de rodovias sob concessão, o repasse total atingiu R$ 242,7 milhões. Nos últimos dez anos, foram entregues às prefeituras municipais do Estado o total de R$ 3,63 bilhões.

Nos primeiros seis meses deste ano, Itaquaquecetuba foi o Município recordista em arrecadação com pedágio, recebendo pouco mais de R$ 1 milhão; seguido de Guararema, com R$ 795,64 mil; Mogi das Cruzes, com R$ 677 mil; Suzano, com R$ 191,1 mil; Arujá, que recebeu R$ 159,4 mil; e Poá, com R$ 58,8 mil.

Também no primeiro semestre de 2017, em toda a Grande São Paulo, 26 prefeituras foram beneficiadas com R$ 48,3 milhões em repasses advindos do ISS incidente sobre as tarifas de pedágio. A verba tem importância na composição orçamentária dos municípios, especialmente os de menor porte. Entre as cidades da Região Metropolitana, a maior arrecadação de ISS dos pedágios foi para São Bernardo do Campo, que recebeu R$ 10,9 milhões, seguido da Capital, São Paulo (R$ 9,5 milhões) e Barueri (R$ 4,7 milhões).

Localidades do Interior paulista também receberam o imposto. Só na Região de Bauru, 18 prefeituras foram beneficiadas com R$ 5,2 milhões em repasses provenientes da tarifa. Já na Região de Ribeirão Preto, 15 cidades receberam um repasse total de R$ 9,9 milhões no semestre.

Segundo informações da Artesp, o ISS começou a incidir sobre as tarifas de pedágio a partir do ano 2000. Desde essa época, já foram repassados R$ 4,2 bilhões para os municípios beneficiados. Para o Alto Tietê, neste período, já foram pagos R$ 31,58 milhões.

A alíquota do imposto, diz a Agência, “é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam cada Município.”

“E como não se trata de uma receita que deve ser aplicada em determinadas áreas do Município conforme previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar os recursos recebidos em qualquer área como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana”, garante a Artesp.