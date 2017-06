Irmãs Ursulinas: 50 anos no Instituto Placidina

Artigos

Carmine Mosca

As Irmãs Ursulinas tomaram um rumo profundamente desafiador, quando há 50 anos decidiram vir ao Brasil para trabalhar no Instituto Dona Placidina, a convite do então bispo diocesano, Dom Paulo Rolim Loureiro. Vieram para iniciar uma experiência radical de vida missionária que ultrapassava todas as fronteiras geográficas.

Sair da Sicília e vir ao Brasil era um gesto cósmico, uma viagem para alcançar os confins da Terra, a semelhança da viagem de São Paulo em direção à Espanha, que ele imaginava ser a ponta extrema de terra, de onde se podia olhar os infinitos horizontes do mar e a interminável extensão dos oceanos. O bispo diocesano pediu quatro irmãs para salvar e manter de pé o Ensino Fundamental no Instituto Placidina. Elas deram conta do recado.

Após 50 anos de presença das religiosas na Instituição, permanecem muitíssimas lembranças, com tantos sacrifícios e gestos de amor feitos no silêncio, na dedicação, com grande capacidade pedagógica e metodológica.

Afinal, a vida do Instituto Placidina guarda marcas indeléveis. Como tarefa cotidiana, ele acolhe centenas de alunos, exigindo das Irmãs e dos professores, um trabalho que vai até a exaustão. A história do Placidina na cidade de Mogi é de triunfo e prestígio.

Com a força da fé, da competência e do profissionalismo, as antigas Irmãs Vicentinas de Gysegen (Bélgica), de 1914 a 1966, e as Irmãs Ursulinas da Sagrada Família que estão a serviço do Instituto de 1966 até os dias de hoje, fizeram história, dando lustro e credibilidade à escola.

Visitando o Instituto, onde já dei aula em 2009, fiquei observando os alunos, com tantos pensamentos rodando na minha cabeça, sobretudo pensando no doce fardo que carreguei, lecionando para os alunos do Ensino Médio. Tomar conta da classe inteira não é fácil, o professor tem o seu ritual e os alunos nem sempre acompanham o ritual do docente. Os seis presidentes que estiveram à frente da grande obra do Instituto Dona Placidina, sempre pelejaram por um futuro grandioso para a Instituição. Tal aspiração se concretizou durante 52 anos em colaboração com as Irmãs Vicentinas, cuja saída provocou a evasão de grande número de alunos, e nestes 50 anos em colaboração com as Irmãs Ursulinas.

As duas congregações promoveram uma cultura acadêmica endeusada de espiritualidade e criatividade, determinando o padrão de excelência da Instituição.

Acho fundamental revigorar a fé da diretoria, das Irmãs e dos docentes, para que todos trabalhem conforme o ritmo do esperado, dentro do qual as coisas têm início, meio e fim.

O Instituto Dona Placidina oferece algo que ultrapassa as expectativas e lhe permite alçar voo na direção das estrelas.

Padre Carmine Mosca é assessor diocesano da Comissão da Educação e Cultura