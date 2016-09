Irmãs são suspeitas de homicídio em Suzano

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

A desempregada Amanda dos Passos, de 22 anos, e a auxiliar administrativo Aline Caroline dos Passos, de 18 anos, que residem em um apartamento na Rua José Pereira, em Jundiapeba, foram presas e autuadas em flagrante nesta quinta-feira (8) de manhã por homicídio qualificado, no plantão da Delegacia Central, em Suzano. Uma terceira comparsa não identificada conseguiu escapar.

Elas são acusadas de matar com tiros na cabeça e na altura do pescoço, às 23h15 desta quarta-feira, o técnico Olair Jesus dos Santos, de 52 anos, no interior do Honda Civic FRQ-5288, de sua propriedade, estacionado num autoposto na Rua Dr. Prudente de Moraes, na Vila Santana, na frente da fábrica Suzano Papel e Celulose. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa.

A Polícia Militar foi chamada por populares que indicaram a direção tomada por três mulheres rumo ao Distrito de Jundiapeba e contaram que elas desceram do veículo e saíram correndo. Aline foi a primeira a ser presa, a 500 metros do local do crime, e levou os policiais até o matagal onde diz ter jogado a arma utilizada na execução; mas ela não foi localizada. A equipe da PM apreendeu uma blusa com manchas de sangue, sendo que no bolso foram encontrados 7 fios de náilon conhecidos como “enforca gato” e usados para amarrar os braços e mãos.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central, mas depois de duas horas ali apareceu Amanda, confessando o crime e alegando que participou do assassinato porque Olair Jesus tentou estuprar a sua irmã Aline. Nas buscas, uma faca foi apreendida. O veículo, celulares e documentos do técnico foram entregues à esposa dele, Andréia Aparecida Antunes dos Santos, de 42 anos.