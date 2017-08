Irmão de ex-vereador assassinado é morto com cinco tiros

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Com cinco tiros, o micro-empresário José Aparecido Arena, de 55 anos, foi assassinado, às 16h55, de terça-feira, na frente de sua casa, na Rua Dois, 455, na Chácara Ceres, em Suzano. Ele era irmão do ex-vereador Gilmar Aparecido Arena, de 38 anos, morto com um tiro na barriga e o outro na cabeça ao sair de sua casa, no Jardim Suzano, em dezembro de 1997.

Nesta quarta-feira (30), Pagano e Marco Antônio, do Setor de Homicídios, observaram que os criminosos mandaram a vítima cruzar as mãos por trás da cabeça e atiraram na nuca e no seu corpo. O delegado Eduardo Boigues abriu inquérito.

A execução de Arena pode estar ligada ao fato de ele ir sozinho buscar os documentos e o seu Fiat Fiorino roubados após receber uma informação. O carro foi localizado ao lado do corpo do micro-empresário.

Já o irmão de José, Gilmar foi morto em 1997 em meio à denúncia de tentativa de extorsão de 1 milhão de reais contra o dono da Coletora Pioneira, responsável na época pela coleta de lixo em Suzano.