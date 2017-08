Cartas

Essa investida voraz do prefeito Marcus Melo em pretender enviar cobranças de IPTU complementar a quem ampliou suas casas, certamente respingará nas costas daqueles que pretendem disputar as eleições para deputados nas duas esferas, na próxima eleição.

Nota-se que o incômodo chegou à Câmara Municipal que, neste caso, com grande sabedoria, cobra do Executivo ações mais justas e criteriosas. As coisas que podem causar enorme impacto na sociedade não podem ser elaboradas de afogadilho e enfiadas goela abaixo dos contribuintes que vivem e sofrem muito com essa ardente crise financeira, onde o desemprego afeta a todos os lares.

Conversando com vários amigos esta semana, no estacionamento de um supermercado em César de Souza, era manifesto o desagrado. Ninguém se nega a pagar, porém pagar dentro de critérios justos, humanos e negociáveis que caibam no bolso do contribuinte.

A esperança do povo em reverter essa situação, está nos ombros dos vereadores e, se por ventura, isso for avante, só nos resta a propositura de uma ação coletiva.

Joel Avelino Ribeiro

ribeirojoel1@outlook.com