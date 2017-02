IPTU começa a vencer na segunda-feira em Mogi

QUADRO DESTAQUE

A data de vencimento da parcela única ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2017 começa na próxima segunda-feira. Se algum contribuinte ainda não recebeu o carnê, é possível solicitar a segunda via no site da Prefeitura. Dependendo da região da cidade, o vencimento pode ser nos dias 14, 15, 16 ou 17 de fevereiro.

A segunda via pela internet é a forma mais prática, rápida e que oferece três opções de impressão: um único boleto para pagamento à vista, de todas as parcelas, ou de cada parcela individualmente.

Basta acessar a Carta de Serviços, neste site, e posteriormente a seção Impostos e Taxas. No serviço “IPTU: Emissão de 2ª Via”, clicar no botão “Online”. Na sequência, preencher o formulário com os dados do imóvel, que constam da primeira página do carnê do IPTU dos anos anteriores, e o número do CPF do proprietário.

A estimativa de arrecadação com o tributo é de R$ 135 milhões em 2017, já consideradas as isenções previstas na legislação. Os recursos são revertidos em benefícios diretos à população, como investimentos em educação, saúde, transportes, cultura, segurança, obras e outros serviços.

Quem preferir, tem a opção de solicitar a segunda via em qualquer unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária do País dos seguintes bancos autorizados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil e Bradesco, além das casas lotéricas.

O proprietário do imóvel que estava em dia com o imposto até 1º de novembro de 2016 tem 5% de desconto no tributo. E quem pagar o IPTU em parcela única tem direito a mais 5%, totalizando um abatimento de 10%.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 4798-5000 (digitando, depois, duas vezes a opção 2), e-mail iptu@mogidascruzes.sp.gov.br, ou pessoalmente em uma das unidades do PAC, apresentando a documentação do imóvel.