Invicto, Mogi/Helbor vence XV e conquista a 11ª vitória

O Mogi das Cruzes/Helbor ganhou do XV de Piracicaba por 80 a 75 ontem. O time de Guerrinha começou atrás no marcador, tirou a diferença no segundo período e depois do intervalo fez uma partida equilibrada contra os piracicabanos. Até o momento, os mogianos estão invictos no Campeonato Paulista, com 11 vitórias, e lideram a tabela da competição. Amanhã, às 19h, recebem o Osasco.

O ala Shamell Stallworth foi o cestinha com 22 pontos convertidos. O armador Larry Taylor fez um duplo-duplo, com 11 e 11 rebotes, e o ala Jimmy Dreher também anotou 11 pontos.

O técnico Guerrinha afirmou que apesar do tropeço no primeiro quarto, ele conseguiu seu objetivo que era, além da vitória, fazer um revezamento em quadra, diminuindo minutos de uns e aumentado o tempo de outros. “O que saiu do planejamento foi o primeiro quarto, com 10 pontos. A gente entrou desconcentrado, achando que de uma equipe teoricamente mais abaixo na tabela se ganha a hora que quer. Mas não pode pensar assim, de forma alguma. O placar para a gente é relativo. Nós conseguimos o revezamento, jogamos várias formações, conseguimos diminuir os minutos de alguns jogadores e aumentar de outros. Esse era o objetivo, além de ganhar.”

O armador Larry Taylor acredita que o ‘susto’ com o XV de Piracicaba foi bom para a equipe. “Foi um jogo difícil. Eles tiveram um aproveitamento muito bom, caindo muitas bolas de três e a gente não esperava. Estávamos mais relaxados e nos faltou um pouco de concentração, mas fazer um jogo assim é bom para a nós aprendermos que não somos um super time, que ganhamos quando queremos. Fomos muito mal no começo, mas nós soubemos fechar o jogo e sair com uma vitória”, avalia o camisa 4.

Nos placares parciais, o Mogi das Cruzes/Helbor perdeu no primeiro quarto e no último: 15 a 25, 21 a 11, 25 a 19 e 19 a 20.