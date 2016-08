Internauta registra problemas na Travessa Ipiranga, no Centro

Comentários (0) Whatsapp Like

O divulgador Antônio José da Silva, de 48 anos, trabalha próximo à Travessa Ipiranga, no Centro de Mogi. Segundo ele, a via tem problemas na conservação dos paralelepípedos, e não recebe reparos deste 2014, época em que a Prefeitura realizou manutenção no local. Antônio enviou a reclamação via o WhatsApp de O Diário.

De acordo com Antônio, a falta de uma caçamba para o depósito do lixo – já que o caminhão não consegue entrar na travessa – faz com que os resíduos se espalhem não só na Ipiranga, mas também nas ruas do entorno. “Antigamente tinha uma caçamba, mas a Prefeitura retirou. Depois os moradores fizeram uma, e ela pediu para tirar. Agora os lixos ficam amontoados no início da travessa, para ser recolhido, mas os cachorros acabam rasgando”, afirma.





O outro lado

Sobre a questão do calçamento, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que na manhã desta terça-feira (30) fez uma vistoria no local e não foi verificada a necessidade de intervenções, apenas pequena acomodações do paralelepípedo, que é antigo. “No entanto, a SMSU fará a limpeza do mato existente entre os paralelepípedos”

Em relação ao lixo, o Departamento de Limpeza Pública disse que a coleta no local é diária e que já está orientando os profissionais que realizam o trabalho para que façam a coleta em frente às casas, mesmo com o caminhão não conseguindo acessar a travessa. “Assim, os moradores poderão deixar o lixo em frente às residências, não precisando levar até o início da rua”.