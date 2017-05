Interescolares terão primeira final

Esportes

GERSON LOURENÇO

O ginásio José Carlos Miller da Silveira, no Serviço Social da Indústria, estará muito mais agitado amanhã. Além das primeiras partidas do campeonato de futebol soçaite – entre 14 horas e 17h30 -, no período noturno serão definidos os primeiros campeões da 13ª edição dos Jogos Interescolares/MM Calçados. Os colégios Suzano, com três equipes, Aruã (dois times), Alma Mater e Maple Bear (dois elencos) estão envolvidos nas semifinais da modalidade queimada (sub-10 e sub-12) programadas para a unidade mogiana do Sesi, a partir das 18h30 desta sexta-feira, no Centro de Atividades (Cat) Nadir Dias de Figueiredo, localizado no Distrito de Braz Cubas.

A categoria sub-12 abre a série semifinal da queimada, amanhã, com o duelo entre as equipes do colégio Suzano – Seahawks x Raiders. O vencedor vai esperar a melhor equipe do jogo entre as equipes do Aruã e do Alma Mater. Logo depois serão realizados os jogos para definir o terceiro colocado e o campeão da modalidade.

Após a definição do sub-12, será a vez de se definir o melhor time do campeonato de queimada dos Interescolares, mas na classe sub-10. O Maple Bear Vancouver abre a semifinal, por volta das 19h40, diante do Colégio Suzano Broncos.

Logo depois, na outra semifinal, se enfrentam as equipoes dos colégios Maple Bear Toronto e Aruã. Mais uma vez, os vencedores vão brigar pelo título, enquanto os perdedores lutarão pelo terceiro lugar.

A queimada é um grande sucesso nos Interescolares. A cada ano aumenta o número de colégios inscritos. Nesta temporada, foram 38 times, divididos nas classes sub-12, com 24 equipes, e sub-10, com 14 times. A disputa da modalidade teve início no dia 14 de abril. Na etapa de classificação foram disputadas 96 partidas no Ginásio do Sesi. Vai terminar amanhã, com mais oito confrontos.

Enquanto as disputas da queimada estão se aproximando do final, os Interescolares prosseguem com duelos de futsal sub-14, sub-16, sub-18 e sub-14 série ouro. Mais uma vez, a modalidade é a que reúne o maior número de equipes.

A modalidade futsal conta com a participação de 50 colégios divididos em quatro categorias. São 17 agremiações na classe sub-14, 15 no sub-16, 12 no sub-18 e outras seis no sub-14 da série ouro.

Amanhã começa o campeonato de futebol soçaite. A competição teve a inscrição de 20 equipes, sendo oito no sub-10 e 12 no sub-12.