Interdição da Deodato e fim da passagem em nível desagradam pedestres e comerciantes

DESTAQUE

NATAN LIRA

Desde esta segunda-feira (31), a passagem em nível da Rua Doutor Deodato Wertheimer fechou definitivamente. Para o trânsito, a opção será o túnel II do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio. Os pedestres devem usar a passarela da Rua Padre João ou a ligação da Rua Cabo Diogo. Comerciantes e moradores criticaram a mudança, que vinha sendo planejada desde a construção da passagem subterrânea. Com a queda do fluxo de pessoas no quarteirão, lojistas e donos de outros estabelecimentos comerciais temem ter de fechar as portas.

Efigênia Aparecida é atendente em um trailer instalado na esquina da Rua Navajas com a Deodato. Segundo ela, na tarde desta segunda-feira, o movimento de clientes havia diminuído em 50%. “O número de clientes já foi menor hoje, com um monte de gente sem saber da interdição. Quando todos souberem, aí não virá mais ninguém aqui mesmo. Tornou-se um lugar inviável para vender lanches. Eu tenho medo de perder o meu emprego”, enfatizou.

A operadora de caixa Renata Lira, de 30 anos, utilizava o horário de almoço da loja em que trabalha no Centro para ir até um mercado localizado logo após a cancela da Deodato. Na segunda-feira, ela deparou-se com a obstrução da passagem e teve de mudar os planos. “Vou correr pela Cabo Diogo porque o meu tempo é curto para dar toda esta volta. Esqueceram de nós, pedestres”, pontuou.

Funcionária de uma lanchonete da Rua Dr. Deodato, Thaís de Andrade Ibanhe afirma que a Prefeitura deveria repensar o fechamento, porque a maior parte dos clientes é formada pelo “público de calçada”. “A gente deveria ter sido consultado antes. São muitos comércios e funcionários prejudicados com esta mudança. Sequer fomos avisados com antecedência, soubemos pela faixa (colocada na Deodato)”, pontuou.

Um representante da Prefeitura foi até a bomboniere de Marcelo Nagamine e ao hortifruti de Akihiro Paulo Shigetomi. No entanto, contam os proprietários, eles foram informados que a passagem em nível seria reaberta em 20 dias. “Eu queria que houvesse um diálogo com a gente”, ressaltou Nagamine. Shigetomi ratificou o pedido do vizinho. “Há uns dois meses, um rapaz passou o dia contando a quantidade de carros que cruzavam a linha. Depois, ele perguntou se o fechamento implicaria no nosso movimento, mas foi só isso”, disse.

O frentista Vanderlei Oliveira de Moraes disse que o cenário é o mesmo após a interdição: falta sinalização sobre onde a passagem subterrânea termina. “Nós estamos o dia inteiro aqui olhando os carros saírem da Ricardo Vilela em direção à Rua Cabo Diogo. Quando chegam lá, eles percebem a passagem fechada e, só quando retornam à Praça Oswaldo Cruz, via Princesa Isabel e Barão de Jaceguai, se arriscam a entrar no túnel”, ressaltou.

Definitivo

O fechamento da passagem de nível é definitivo. Segundo o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel, a interdição no trecho da Deodato entre a Ricardo Vilela e Navajas será por cerca de 20 dias. Após este período, a via deverá ser liberada, retomando o acesso à Rua Navajas. “No final da última semana, os comerciantes foram avisados. A SMT realiza o acompanhamento das condições de tráfego para verificar a necessidade de adequações. Durante o final de semana, os técnicos da pasta realizaram uma reprogramação nos semáforos em cruzamentos daquela região do centro da cidade, buscando melhoria na fluidez. Neste primeiro dia de interdição, tanto o túnel quanto a Rua Hamilton da Silva e Costa absorveram bem a movimentação de veículos. É importante lembrar que, dentro do projeto do Complexo Viário, existe a previsão sobre a construção de uma passarela na região, que será feita pela CPTM, dentro do projeto de modernização da Estação Mogi das Cruzes”, informou a pasta a O Diário.

Ainda segundo ele, o túnel recebe, semanalmente, entre 30 mil e 32 mil veículos. O número era semelhante ao dos veículos que utilizavam a passagem de nível da Deodato. Uma outra opção aos motoristas é a passagem de nível da Rua Presidente Campos Salles.