Insegurança no Socorro

Cartas

No final da tarde do dia 19/05, foram finalmente retiradas de ruas do Socorro, Vila Oliveira e Parque Monte Líbano, quatro das seis placas limitadoras de velocidade que há muito tempo estavam à toa naquelas vias. Estranhamente, as outras duas placas com a indicação “Cuidado – Área Escolar – 30 Km/h” foram mantidas na Rua Dr. Aristeu Ribeiro de Rezende, no Socorro. Naquele local, como já havia sido denunciado, não há estabelecimentos de ensino, não sendo, portanto, necessários ali os dispositivos de advertência. Mas o pior de tudo é que a Prefeitura, teimosamente, ainda não instalou essas placas limitadoras de velocidade na Rua Ottoni Martins, a fim de proteger os usuários da Creche Nossa Senhora do Socorro, bem como não fez o mesmo na Avenida São Paulo, a fim de oferecer segurança aos usuários da Creche Castelo Forte. É inaceitável essa postura do poder público, principalmente quando ele próprio acaba de lançar na Cidade a Campanha Trânsito Seguro – Mogi pela Vida. Afinal, espera-se o quê? Que ocorra um acidente para só então tomar uma providência? Que destino foi dado às placas retiradas das ruas no dia 19/05? Por que não colocá-las imediatamente onde possam proporcionar segurança à população? Em se tratando de segurança no trânsito, a Prefeitura tem ou não o dever de dar o exemplo? Com essa grave omissão, o poder público está deixando de observar o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 90 do mesmo diploma legal. Não custa lembrar: acidentes não ocorrem por acaso, mas sim por descaso. Cansado dessa história, espero não precisar escrever sobre isso novamente.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

paulospimentel@yahoo.com.br