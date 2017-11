Inscrições para o vestibular da Fatec de Mogi começam nesta terça-feira

Cidades

Começa nesta terça-feira (7) o prazo de inscrições do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo, incluindo a unidade de Mogi das Cruzes, para o primeiro semestre do próximo ano. Os interessados terão até o próximo dia 7 de dezembro para garantir sua participação na disputa pelas vagas. O exame será em 14 de janeiro de 2018.

Em todo o Estado, o vestibular oferece 14.130 vagas, distribuídas entre os 73 cursos gratuitos de graduação tecnológica.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. No último dia o prazo termina às 15 horas. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção: o mesmo curso de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso de primeira opção em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet, no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.

O candidato com deficiência, que precise de condições especiais para fazer a prova deve mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Será necessária a apresentação de laudo médico, emitido por especialista, até as 15 horas do dia 7 de dezembro.

Quem pediu isenção e redução da taxa de inscrição poderá conferir o resultado da solicitação no dia 28 de novembro no site do Vestibular antes de fazer sua inscrição.

O manual do candidato, que traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo, estará disponível no site para download gratuito.









O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus.