Inscrições para a Entrada dos Palmitos vão até sexta-feira

Estão abertas as inscrições para cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros interessados em participar da Entrada dos Palmitos da Festa do Divino Espírito Santo, que acontecerá neste sábado, a partir das 9 horas. Eles devem garantir sua participação até sexta-feira. A concentração está marcada para as 8 horas, em frente à Capela de Santa Cruz, na Rua Dr. Ricardo Vilela, altura do nº 1.200, no Parque Monte Líbano. A organização do evento prevê que 55 mil pessoas assistam ao cortejo nas ruas da Cidade.

O diretor de Assuntos Culturais e Folclóricos da Associação Pró-Festa do Divino, Antônio Lúcio de Lima, explica que neste ano a organização da Entrada dos Palmitos pede que os proprietários de animais equinos (cavalos), muares (mulas) e asininos (asnos, burros e jumentos) deverá apresentar atestados de vacina do animal que usará no cortejo, contra influenza, anemia equina e mormo. “Sem os atestados, a inscrição não será autorizada”, afirma.

A inscrição é gratuita e deve ser feita das 18 às 22 horas, no estande do carro de boi, que fica ao lado do estande da TV Diário, na quermesse, no Mogilar.

Lima também explica que os participantes do cortejo não podem portar esporas, chicotes ou outro objeto que possa vir a maltratar o animal. “Haverá barreira no início da Entrada dos Palmitos com veterinário que observará as condições gerais do animal”, diz ele.

Os animais que vierem embarcados deverão estar acompanhados da Guia de Trânsito Animal (GTA) e a participação de búfalos e bois de montaria somente será permitida com cabresto sem o uso de argola no focinho.

A participação dos cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros será permitida mediante inscrição prévia em grupos de, no mínimo, cinco integrantes, com um responsável.

Ao se inscrever, o responsável pelo grupo ou pela charrete ou carroça receberá um kit de identificação para todos os integrantes, com lenço do Divino e crachá adesivo, que deve ser usado durante a Entrada os Palmitos.

Alvorada e ‘bandeiras’ visitam pacientes

O quarto dia da Alvorada da Festa do Divino Espírito Santo teve como destino a Santa Casa de Mogi, onde festeiros e capitães de mastro dedicaram suas orações aos pacientes do hospital, acompanhados por centenas de devotos. Ao passar pelo local, o bispo dom Pedro Luiz Stringhini pediu aos fiéis que parassem para a reza da oração dos doentes. Depois, todos seguiram para o salão paroquial da Catedral de Santana para o tradicional café.

Já à tarde, os casais João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira e Sérgio Paschoal Gomes e Nilde Cristina de Lima Gomes, respectivamente festeiros e capitães de mastro, voltaram ao hospital, mas com suas bandeiras, para percorrer os três andares da Santa Casa, ao lado de um grupo da Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc). Hoje, às 14h30 será a vez do Instituto Anna de Moura, no Jardim Aeroporto III, receber a visita.

Voluntários recebem livro sobre a barraca

O livro “A Barraca do Afogado”, lançado na noite de segunda-feira pelo fotógrafo Robson Regato, foi apresentado ontem em evento exclusivo para os voluntários que trabalham na preparação do prato mais tradicional da quermesse da Festa do Divino de Mogi e aos familiares de Airton Nogueira, ex-coordenador da barraca do afogado e amigo do autor há mais de 40 anos.

No local, cada um ganhou um exemplar da obra que, em 96 páginas, exibe a rotina dos 11 dias de festa, a cozinha, o modo de preparo de cada alimento que faz parte do afogado, a limpeza da louça e do salão depois de servidos os pratos, além da fé e alegria de dezenas de voluntários.

Este é o segundo trabalho de autoria do mogiano sobre a Festa do Divino que, em 2010, fez os livros “O Trabalho” e “A Fé”, ao lado do também fotógrafo Lailson Santos.