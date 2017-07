Inscrições nas creches de Mogi vão até a sexta-feira

Cidades

Até sexta-feira, pais ou responsáveis de crianças com idade entre quatro meses e cinco anos podem inscrevê-las nas creches municipais e subvencionadas de Mogi das Cruzes. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, levando a certidão de nascimento da criança, CPF da mãe ou responsável, declaração de trabalho e comprovantes de residência e de rendimento.

Famílias que mudaram de endereço recentemente também poderão fazer uma nova inscrição, indicando o novo local de residência. Em setembro será entregue o CEIM Profª Maria Aparecida de Campos Masci Faria, no Jardim Aracy. Os alunos serão inscritos no Cadastro Municipal Unificado – CMU, que reúne as inscrições de crianças para classes de educação infantil em período integral em toda a Cidade. O CMU é aberto três vezes ao ano nos meses de março, julho e novembro, conforme orienta o Decreto Municipal nº 13.965 de 05/02/2014.

O CMU prioriza o atendimento aos filhos das mães trabalhadoras na região em que residem ou trabalham e famílias com menor renda per capita, bem como às crianças que estejam em situação de vulnerabilidade social. O Cadastro é um dos recursos do Sistema de Gestão Educacional – SGE, sistema informatizado de gerenciamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação, que dinamiza o encaminhamento de vagas e permite a identificação de locais com maior demanda de alunos. Mais informações pelo telefone 4726-1329.