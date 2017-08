Infarto mata o cirurgião dentista Carlos Borba, aos 66 anos

Cidades

CARLA OLIVO

O cirurgião dentista Carlos Borba, 66 anos, será sepultado nesta quinta-feira (31), às 17 horas, no Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano. Ele morreu no início da tarde ontem, em casa, vítima de infarto fulminante. Familiares e amigos do profissional, que era conhecido na Cidade, onde também participava de vários eventos sociais, começaram a prestar as últimas homenagens a Borba ainda ontem, no Velório Municipal Cristo Redentor.

Nascido na Capital Paulista, ele formou-se na Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e atendia em seu consultório, na Vila Oliveira.

Borba deixa a mulher Juçara, os filhos Juliano, Giovana e Fabiano e os netos Angelina, Gabriel e Catarina.