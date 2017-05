Indústria tem saldo positivo de emprego pelo segundo mês seguido na Região

QUADRO DESTAQUE

A indústria voltou a apresentar reação e a contratar em abril, de acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Alto Tietê). O saldo positivo ficou em 150 postos de trabalho abertos (+0,27%). Os números, segundo o setor, foram influenciados por algumas ações adotadas pelo Governo Federal para reaquecimento econômico. É a segunda vez no ano que o segmento industrial apresenta indicadores positivos. Os mercados de máquinas e equipamentos e veículos e peças puxaram para cima os números do mês que passou.

Os dados foram divulgados ontem, no início da tarde, pelo Ciesp Alto Tietê (que engloba as cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano. Os indicadores são os melhores para abril desde 2013.

“Ainda é prematuro para afirmar a retomada do emprego na indústria, mas é certo que alguns setores começam a reagir e, com isso, há um reflexo nas contratações. A expectativa é de que essa tendência de melhora permaneça nos próximos meses e avance também para mais segmentos, de forma a possibilitar indicadores mais otimistas. Por enquanto não há recuperação, apenas uma desaceleração do processo de demissões”, avaliou José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.

Apesar da boa notícia para o quarto mês do ano, o acumulado de 2017 ainda apresenta saldo negativo em 0,50%, o que representa a perda, neste período, de cerca de 300 empregos na indústria. Na conjuntura de 12 meses, a queda é de 4,07%, algo próximo de 2.450 vagas fechadas.

A indústria vê com ressalvas os números, mesmo que eles demonstrem uma desaceleração nos indicadores de desemprego. A causa é a demora na reação da economia como um todo às medidas propostas pelo Governo Federal. Há uma forte expectativa neste setor em relação à reforma trabalhista e à regulamentação da terceirização. Na visão dos industriários, menos encargos, burocracia e mais acordos sobrepostos às normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) podem impulsionar parte do mercado perdido pelo setor nos últimos anos.

No geral, o Estado fechou com indicador positivo. Houve avanço de 0,30%, com a criação de 8,5 mil postos. É um indício de que, aos poucos, São Paulo apresenta indicadores favoráveis, mas muito influenciados por alguns setores em específico.

Na Região, a área que mais puxou contratações foi máquinas e equipamentos (2,50%). Na sequência vieram veículos automotores e autopeças (1,15%), produtos têxteis (0,46%) e celulose, papel e produtos de papel (0,39%).

Caged

Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), mostram que Mogi das Cruzes tem geração de emprego aquém do esperado e demitiu mais do que contratou em abril. Foram 2.495 admitidos e 2.535 dispensados, um saldo negativo de 40 postos fechados. Ainda assim, o cenário é um pouco menos desanimador do que o de abril de 2016, quando 2.667 pessoas tinham sido contratadas e 3.090 demitidas (- 423). O setor de serviços continua a ser a área que mais emprega – e demite – na Cidade, em quadro semelhante ao restante do País.









O levantamento destaca que a crise econômica ainda tem seus efeitos no mercado de trabalho local. A última vez com saldo positivo de emprego foi em março deste ano, com 3.185 carteiras profissionais registradas e 2.820 que receberam baixa de empresas. O cenário positivo penúltimo tinha sido outubro.

No acumulado dos últimos 12 meses, foram 34.280 contratados e 36.237 demitidos. No período entre janeiro e abril de 2017, o número de vagas preenchidas formalmente chegou a 11.890 e o de desligamentos ficou em 11.880, ou seja, um tímido saldo positivo de 10 vagas.

De modo geral, apesar de começar a haver uma reação, ela acontece num ritmo ainda não ideal. Os efeitos mais perceptíveis estão nos principais segmentos produtivos. O setor de serviços gerou 1.332 empregos diretos e 1.329 desligamentos. Comércio teve 627 contratações e 676 dispensas. A indústria de transformação (que gera matéria-prima para outras cadeias produtivas) teve 374 admissões e 275 baixas na carteira.

A construção civil, por sua vez, foi um com saldo muito negativo. Contratou apenas 97 pessoas e demitiu outras 183.

A expectativa é de que com o reaquecimento da economia natural no segundo semestre (sobretudo pelo comércio, com as vendas para os dias dos namorados, crianças, dos pais e Natal), os indicadores sejam mais positivos a partir de julho.