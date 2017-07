Indício de onça parda assusta moradores do Jardim Aracy

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

As notícias começaram a circular pelo Jardim Aracy há algumas semanas, após um cão labrador aparecer com escoriações e ser medicado pelos veterinários José Rogério de Siqueira Filho e Juliana Novais Moretti. Apesar dos cuidados, o animal não resistiu aos ferimentos, provavelmente, resultantes de um encontro com um felino de grande porte, uma onça parda, o mais certo, ou uma jaguaritica.

Esses comentários foram acrescidos de outros sobre o ataque a galinhas no sítio de um vizinho, o sumiço de outro cachorro, no bairro existente ao lado da Rodovia Mogi-Dutra, na Serra do Itapeti, e com interligação com estradas como a da Gruta de Santa Terezinha e da Moralogia.

O médico veterinário Jefferson Renan de Araújo Leite, do Centro de Controle de Zoonoses, deverá fazer uma segunda visita ao bairro, hoje, para conversar com residentes e iniciar um trabalho de alerta e conscientização, semelhante ao realizado no final de março, quando uma onça parda foi presa de maneira inadequada, no quintal do Mosteiro da Encarnação das Monjas Beneditinas Camaldolenses, na Fazenda Tabor, de propriedade da Diocese de Mogi das Cruzes.

Uma armadilha flagrou a onça parda no “pulo do gato”, digo, dos patos e galinhas, no mosteiro religioso. A captura da espécie, topo da cadeia alimentar da região da Serra, não é recomendada, e originou ações como uma palestra com um representante do Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade. O objetivo foi orientar as famílias da região rural, sobre os cuidados a serem tomados quando se encontra essa espécie silvestre.

Uma das reações mais constantes é semelhante à contada pelo publicitário Marcos Miranda, que reside com a família em um sítio do Jardim Aracy, vizinho ao ponto onde começaram os boatos. “Há uma certa preocupação porque você não sabe o que pode acontecer com o seu filho, que está chegando da escola”, disse ele, comentando que os registros como a morte de um cachorro do primo dele, e os ataques a galinheiros, se cruzaram nesta semana.

Marcos mora há cinco anos com a família numa bela casa construída num terreno que pertenceu ao avó dele, José Miranda, de onde se enxerga, ao longe, boa parte de Mogi das Cruzes. Ele trocou a vida na Capital pela tranquilidade e o verde do bairro, formado por propriedades rurais e ainda alguns caquizais.

“Nós, aqui, vemos bandos de macacos, lobo, e outros animais silvestres. Mas, com uma onça não se brinca”, falou, depois de já ter recebido algumas orientações do veterinário, sobre a necessidade de prender os cães durante a noite. “O problema é que os cachorros nos dão segurança, moramos em um lugar em que ficamos muito vulneráveis. Como vamos prendê-los?”, questiona.

Um caseiro entrevistado por Jefferson Leite contou que já se viu de frente com o felino. “Apesar do susto, a recomendação é que as pessoas não os ataquem e tomem as medidas necessárias para manter os animais de grande porte distantes. Esses felinos são oportunistas, procuram as presas mais fáceis. No caso das galinhas, elas precisam ser mantidas em galinheiros reforçados. Por outro lado, sempre é importante frisar que as onças pardas são assustadiças, fogem quando são assustadas”, atesta o veterinário, conhecido pela luta pela vida silvestre.









Já sobre os cachorros, o problema, segundo o veterinário, é que eles vão atrás do felino, que está caçando. E num embate entre os dois, levam a pior. “Por isso, os cães, que são domésticos, devem ser preso” (veja matéria sobre as características dos felinos).

Casos como o do Mosteiro e, agora, esse do Jardim Aracy, tendem a se tomar mais comum porque a redução do espaço nativo desses animais vai forçar, cada vez mais, esse tipo de encontro. As áreas verdes são pressionadas pelo crescimento imobiliário e pelo aumento do número de sítios e chácaras, ocupados como casa da cidade, mas no meio rural.

“Conhecer os hábitos desses animais e tomar cuidados, como não manter as espécies domésticas soltas, são medidas de segurança”, acresce o veterinário, que tem acompanhado o aumento do avistamento desse e outros bichos silvestres em Mogi das Cruzes e cidades da Região, amparadas pelo paredão verde da Serra do Itapeti.

Já a veterinária Juliana Novais Moretti destaca que os moradores devem manter os animais domésticos dentro das propriedades. “Fora das propriedades, eles estão expostos, não apenas a onças, mas a gatos do mato, cobras, e também ao contágio de doenças”, afirmou, dizendo que a clínica onde atua, a Wilson Grassi e Equipe, já atendeu cães atacados por cobras e capivaras.