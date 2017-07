Inadimplência em Mogi atinge 14,8 milhões no primeiro semestre

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O número de mogianos com restrição no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) caiu no último semestre de 2017 em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), o resultado do balanço de janeiro a junho do ano passado mostrou 21.318 devedores inadimplentes, enquanto o estudo finalizado com os dados do último mês traz 17.158, o que corresponde a uma retração de 19,51%. O número de dívidas também diminuiu 18,64%, de 27.717 para 22.548. Este número é diferente do total de inadimplentes porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma dívida inscrita no SCPC. No entanto, o montante total de dívidas aumentou em meio milhão, de R$ 14,3 milhões para 14,8 milhões.

O presidente da ACMC e diretor do SCPC, Marco Zatsuga, ressalta que apesar da diminuição no número de dívidas e de pessoas com restrição ao crédito, o valor da inadimplência aumentou 3,4%. A principal justificativa para essa diferença está na inclusão e manutenção no cadastro de dívidas de valores mais altos. “O fato das inclusões estarem num ritmo reduzido não significa que está tudo bem. É um fator positivo, mas que perde a força no momento que as exclusões também caíram 30%, pois isso significa que menos pessoas estão conseguindo pagar suas dívidas e, com restrição ao crédito, também deixando de comprar. Na avaliação geral, os indicadores refletem a queda no consumo e as dificuldades da economia, com alto índice de desemprego e oferta de crédito cara e restrita”, avalia. “A nossa orientação para o comerciante é que ele busque sempre a renegociação com o seu cliente. Muitas vezes é melhor ele abrir mão e receber alguma coisa do que ficar sem qualquer perspectiva”, acrescenta o presidente da ACMC.

Segundo ele, a liberação dos créditos das contas inativas do FGTS tem contribuído para que os dados da inadimplência permaneçam no patamar atual, dando fôlego para as vendas no comércio. “Tivemos resultados melhores nas vendas do Dia das Mães e Dia dos Namorados, o que indica uma reação da economia, motivada entre outras razões, pela redução de juros. Mas ainda estamos longe de uma recuperação plena, o que exige dos empresários ações para alavancar os negócios e atrair clientes”.

A inadimplência levou os comerciantes que trabalhavam com a modalidade de crediário próprio a adotarem novas medidas para reverter os problemas com calote. A rede de lojas de calçados e roupas adulto e infantil, Tranzação, encerrou cerca de 50% dos cadastros para compra parcelada no local por problemas de falta de pagamento. “Hoje a gente trabalha apenas com os clientes antigos que mantiveram o pagamento rigoroso no decorrer dos anos. Dependendo do atraso, o cliente até consegue voltar a comprar parcelado, mas é necessário que ele dê uma entrada de parte da dívida”, conta a gerente da loja localizada na Paulo Frontin, no Centro, Neuma Bandeira. Segundo ela, atualmente não são abertos novos crediários.

Fernando Garcia, gerente de vendas da loja de calçados Flex Pé, acompanhou a queda nas vendas via crediário nos últimos anos. Segundo ele, antes da crise, elas figuravam os 30% e hoje representam apenas 10% de todo o montante vendido. Além disso, ficou mais rígido o processo de abertura de crediário. “Para liberar o crédito aqui na loja, a pessoa precisa ganhar mais de um salário mínimo, ter mais de seis meses de registro em carteira e na primeira compra só pode dividir em três parcelas. A gente precisou adotar esta medida para conseguir trabalhar sem os calotes. Já nos casos de quem foi inadimplente na loja e quitou, retorna com um limite de compra 60% menor” pontua Garcia.

(Confira abaixo o número de pessoas que tiveram o nome incluído no SCPC nos últimos meses).

Dados de inclusão de mogianos no SCPC em 2017 Mês Número Janeiro 439 Fevereiro 607 Março 942 Abril 621 Maio 801 Junho 750 Total 4160 No mesmo período de 2016, o total foi de 5.867. Fonte: Associação Comercial de Mogi das Cruzes.