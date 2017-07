Cartas

Muitos pelegos que vivem na boa vida, sem trabalhar, às custas dos trabalhadores que pagam o injusto e inexplicável Imposto Sindical estão apavorados ao perceberem que essa mamata de aproveitadores do maior número de sindicatos do mundo está chegando ao seu fim. Mais de 15 mil e só no Brasil. Podemos suportar um absurdo desse? Um País assim, com tamanha exploração sindical sobre os seus trabalhadores, pode ficar sem crise e desemprego?

Contudo, apelamos ao Congresso Nacional que acabe de vez com essa enorme injustiça e distorção que certamente deixará muitos sindicalistas vadios e espertinhos encabulados e precisando enfrentar as filas do desemprego da mesma maneira que os demais trabalhadores brasileiros.

Benone Augusto de Paiva

