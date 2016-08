Império e Família, sem favorito, decidem título

Comentários (0) Esportes Like

Em duelo sem favorito, Império e Família decidem hoje o Campeonato da Primeira Divisão de 2016 da Associação de Clubes de Mogi das Cruzes (ACMC). O jogo será às 10 horas no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, a “Arena Nogueirão, na Vila Industrial, e a entrada do público é gratuita.

Os times garantiram vaga nas finais após duríssimos jogos semifinais realizados há uma semana. Para chegar à decisão, o Império derrotou o Vila Estação, por 4 a 2, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O jogo, que reeditou a final de 2015 da ACMC, foi tranquilo para o Império até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Vila Estação reagiu, fez dois gols em cinco minutos e levou a decisão da vaga para os pênaltis.

Já o Família precisou superar as adversidades de estar atrás no placar diante do Flamenguinho e a forte chuva que caiu em Mogi no último domingo, deixando o campo da “Arena Nogueirão” impraticável para o futebol, para avançar à decisão. O Família havia aberto o placar diante do rubro-negro de Braz Cubas aos 40 segundos, mas aos dez minutos de jogo, o Flamenguinho já vencia a partida e fechou o placar em 3 a 2.

O técnico do Império, Douglas Ricardo, o “Di”, espera um grande jogo hoje. “Sem dúvida que vai ser uma grande partida de futebol. Assim como o Império, o Famíia também é um grande time. Mas vamos confiantes para trazer este caneco para o Império”, afirmou o treinador, que não contará com o goleiro Fábio – o jogador viajou com a Seleção Brasileira de amputados para disputar a Copa das Confederações na Colômbia.

Para o presidente e treinador do Família, Edney de Jesus Guedes, o “Ed”, a expectativa do título também é muito grande. “Podemos sair vitoriosos desse jogo. Não temos desfalque e vamos com força máxima”, afirmou.

O Império está invicto na competição com oito vitórias e um empate em toda a competição, marcando 26 gols e sofrendo apenas 7. Já o Família tem sete vitórias, um empate e uma derrota – justamente para o Império, por 2 a 1, na primeira fase. O time marcou 23 gols e sofreu 8.