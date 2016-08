Império é campeão da Primeira Divisão 2016

Comentários (0) Esportes 1

O Império conquistou o título do Campeonato da Primeira Divisão de 2016, organizado pela Associação de Clubes de Mogi das Cruzes (ACMC). E de forma invicta, o time goleou o Família, por 3 a 0, em pega disputado no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, a “Arena Nogueirão”, na Vila Industrial. Sob um Sol forte no último domingo, o jogo foi bastante movimentado e a equipe vencedora conseguiu, enfim, taça de campeão que havia escapado no ano passado. “Foram três finais e havia dito que uma hora ia comemorar. E esta hora chegou hoje [domingo]. O time jogou muito bem, se impôs e conquistou o título de forma incontestável”, frisou Douglas Ricardo, o “Di”, técnico do Império.

Com jogadores mais experientes, o Império começou a impor seu ritmo a partir dos 30 minutos de jogo com Yeyeu, que errou na conclusão do lance. Mas cinco minutos depois, o time abriu o placar com Samir, que havia entrado no lugar de Jorge, machucado. Em escanteio cobrado rapidamente, Tiãozinho cruzou e Samir apareceu no meio da zaga, livre de marcação, para cabecear e abrir o caminho da vitória.





O gol fez com que o Império administrasse mais a posse de bola e o Família praticamente não fez mais nada no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o panorama não se alterou e o time de Braz Cubas continuou controlando bem o jogo, anulando qualquer chance de ataque do adversário.

Jogando mais recuado, o Império passou a explorar os contra ataques e, em dois deles, definiu a partida. Aos 19 minutos, Lessinho fez grande jogada pela direita e cruzou. Jô apareceu livre para bater de primeira e marcar o segundo gol.

Depois de sete minutos foi a vez de Jô ser o ‘garçom’. Ele avançou pela esquerda após boa troca de passes do ataque e cruzou rasteiro para Tiãozinho bater firme e decretar a vitória para o clube de Braz Cubas.

O presidente do Império, Jânio Pereira da Silva, mostrava certo alívio pela conquista do título após o jogo. “Sem dúvida que ficamos mais aliviados. Acabou esta sina de vice-campeão em Mogi. E conquistamos este título este ano de forma merecida e invicto. Agora é só comemorar”, frisou o dirigente.

O dirigente e técnico do Família, Edney de Jesus Guedes, parabenizou o Império pela conquista e ressaltou a qualidade do campeonato. “Foi uma competição de alto nível, conseguimos chegar à final e perdemos para uma grande equipe. Mesmo com o resultado, quero parabenizar o elenco do Família que chegou até aqui e fez uma grande final. Vice-campeão em uma competição como esta também tem que ser comemorado”, frisou.