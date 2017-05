Imperdoável descaso

Cartas

Todo e qualquer descaso é sempre condenável, mas quando coloca em risco a segurança das pessoas, é absolutamente imperdoável. Conforme carta publicada por O Diário na edição de 30/10/2015, reivindico ao poder público, desde aquela data, a instalação de placas para redução de velocidade junto à Creche Nossa Senhora do Socorro e, mais recentemente, também para as imediações da Creche Castelo Forte, ambas situadas no Bairro do Socorro. Como já denunciei por diversas vezes, placas para isso, com a advertência “Cuidado – Área Escolar – 30 Km/h”, existem e estão à toa em ruas do Socorro, Vila Oliveira e Parque Monte Líbano onde não há escolas, sendo duas na Avenida Santa Rita, duas na Rua Dr. Aristeu Ribeiro de Rezende, uma na Rua Agostinho Caporali e outra na Rua Duarte de Freitas. E qual será a causa de tão grave negligência? Falta de tempo para tirar placa de um poste e prendê-la em outro? Falta de servidores para executar essa tarefa? Falta de escada? Ou será apenas falta de zelo para com a segurança pública? Espera-se que algum acidente aconteça para só então tomar uma providência? E essa tal campanha Trânsito Seguro – Mogi pela Vida, foi recentemente lançada pra quê? Venho falando disso desde 2015, já estamos em 2017 e até agora nada. É mesmo essa uma das melhores cidades do Brasil para se viver? Os usuários das mencionadas creches, inseguros, aguardam que a Prefeitura acorde pra vida e cumpra o seu dever.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

