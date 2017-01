Cartas

Meu nome é Renan Callegon e compro constantemente O Diário de Mogi por entender que é um jornal transparente e sincero com a realidade de população mogiana.

Estou, já faz tempo, com um problema de iluminação pública em frente à minha residência, na Rua Onófrico Derêncio, 718, na Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes.

Em frente à residência existe um poste público, mas não há um braço e lâmpada. Tenho aberto chamados durante anos, mas sem nenhuma solução.

Em 18/11/2016 abri o chamado/ordem 27.115 no Ilumina Mogi através do telefone 156. Direcionaram-me para a Secretaria de Obras, onde falei com o sr. Antonio Muniz que me retornou dizendo que iria analisar e priorizar o assunto.

Em 16/01/17 está quase completando 60 dias da abertura do chamado e o problema ainda não foi resolvido ou dado um prazo. Entrei em contato pelo 156, mas fui informado que não existe prazo e que “estas coisas demoram mesmo”.

Mensalmente é debitado na conta de iluminação pública a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), mas faz algum tempo que estou esperando e meu caso não é atendido.

Renan Callegon Martinhão

renan.martinhao@yahoo.com.br