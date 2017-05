III Semana Contra a Homofobia e Transfobia de Mogi começa nesta quarta

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Mogi das Cruzes sediará a partir desta quarta-feira (17) a III Semana Contra a Homofobia e Transfobia, com a realização de eventos e uma série de debates a respeito do tema. O evento, promovido pelo Fórum Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (LGBT) do Município, tem como objeto ampliar a discussão a respeito da necessidade de instituir políticas públicas voltadas para essa comunidade que exige cada vez mais espaço e o respeito da sociedade.

A Semana será aberta nesta quarta-feira, às 18 horas, com um ato denominado “Diálogo Inter-religioso em Homenagem às Vítimas da LGBTfobia”, no auditório da Câmara Municipal de Mogi, que fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, no Centro Cívico. Autoridades políticas e lideranças das mais diversas áreas foram convidadas para o evento, que é aberto a todo público, inclusive para simpatizantes da causa e familiares.

Depois da manifestação religiosa, às 19 horas, haverá o seminário: “Liberdade de Gênero & Diversidade Sexual”, com a participação da drag queen Tchara, bastante conhecida na Região. Foi convidada também para falar sobre o tema a transexual Alessandra Borges, a primeira transexual de Mogi das Cruzes a passar por uma cirurgia de mudança de sexo, além da militante lésbica Luka, que representa esse segmento no evento.

A programação prossegue na quinta-feira, às 21 horas, com a apresentação de uma peça teatral que aborda a temática para o público mais jovem, na sala multiuso “Wilma Ramos”, que fica no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.

Na sexta-feira, das 14 às 16 horas, será promovida, no anfiteatro da Escola Estadual Dr. Washington Luís, no Centro da Cidade, uma roda de conversa com a juventude que vai discutir o tema “O papel das Escolas contra a LGBTfobia”, com a participação de estudantes, professores, entre outros profissionais da educação.

Ainda na sexta-feira, das 15 às 18 horas acontece paralelamente o seminário: “LGBTfobia e suas implicações para a Análise do Comportamento”, na Universidade de Mogi das Cruzes, destinada a estudantes de Psicologia, professores, e demais interessados. Para participar é preciso solicitar inscrição prévia: (11) 95930-2389 (WhatsApp).

A programação será retomada na próxima sexta-feira, dia 26, às 18 horas, com um debate sobre questões jurídicas e de direitos LGBT, no auditório da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes, no Centro Cívico. O encontro, organizado pela Comissão da Diversidade Sexual da OAB, é voltado a estudantes de Direito, advogados e demais pessoas interessadas. A programação se encerrará no sábado, dia 27, com um Sarau LGBT no Casarão da Mariquinha, que fica no Largo Bom Jesus.

De acordo com presidente do Fórum Mogiano em Mogi, Roberto Fukumaro, houve nos últimos anos uma evolução em âmbito municipal, “com algumas conquistas e um pouco mais de visibilidade para questões que envolvem essa comunidade”. Mas ele disse que ainda é preciso avançar mais com a criação de um Conselho Municipal LGTB para ampliar a atuação e realizar um trabalho em parceria com as diversas secretarias municipais para trata de questões relativas ao atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, segurança, entre outras.