Idosos têm dificuldade em atendimento bancário

LUCAS MELONI

Maria de Fátima Oliveira, de 60 anos, saiu nesta terça-feira (6) da casa dela, perto do Centro de Ferraz de Vasconcelos, às 7 horas, para vir receber a aposentadoria no Mercantil do Brasil, em Mogi das Cruzes, já que não há agência do banco na Cidade em que mora. Ela não desconfiava, entretanto, que os bancários entrariam em greve. Assim como a idosa, outras centenas e centenas de pessoas ficaram horas na fila para tentar algum atendimento. A cena se repetiu em outras unidades bancárias. Os clientes reclamam da falta de cédulas em caixas eletrônicos. A categoria pede 14,78% de reajuste, mas os banqueiros oferecem apenas 6,5%.

A terça-feira foi de surpresas, sobretudo, para os aposentados e pessoas mais velhas que têm o hábito de todo início de mês ir ao banco sacar aposentadoria ou salário. Em todas as agências do Centro de Mogi havia o cartaz vermelho escrito “greve”.





O caso que mais chamou a atenção na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como Avenida dos Bancos, que teve tráfego pesado por causa de manifestações da categoria, foi o do Mercantil. Mais de 150 pessoas se aglomeravam em filas (desorganizadas) à espera de algum atendimento na unidade. Apesar de o Sindicato dos Bancários de Mogi e Região ter garantido na segunda-feira que aposentados e pensionistas teriam atendimento, até as 11h30 de ontem, quem permanecia na porta da agência estava em dúvida se teria a sorte de ser atendido. O banco é responsável por liberar benefícios de boa parte dos aposentados do Alto Tietê.

Foi na fila do Mercantil que O Diário encontrou Maria de Fátima, a moradora de Ferraz de Vasconcelos. “Saí de casa super cedo sem saber da paralisação. Lá não tem este banco, então precisei vir até aqui. Agora ninguém sabe se vai ter atendimento e quando vai começar”, afirmou. Outras pessoas tiveram a ideia de chegar mais cedo, entretanto, a medida foi em vão.

Operado há 52 dias para a retirada de um câncer no intestino, o eletricista Aparecido Rigueto da Silva, 62, estava em pé há mais de uma hora, quando a reportagem falou com ele, no fim da manhã, e reclamava de dores pelo esforço físico. Ele ressaltou o transtorno, sobretudo, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade porque elas são as principais prejudicadas com as paralisações dos bancários. “Tem gente que vem de longe e pode sair daqui sem atendimento algum. Quem está na fila é gente que não consegue fazer procedimentos em caixa eletrônico, precisa ser atendido no guichê”, observou.

A aposentada Ângela Martins, 61, afirmou que tudo conspirou contra quem precisou usar banco ontem. “Fila grande, greve, tempo chuvoso. É um cenário lamentável e de transtorno perfeito”, disse.

No Bradesco, também em funcionamento na via, houve relato de falta de cédulas em máquinas de saque. As filas ocupavam quase toda a área dos caixas eletrônicos. “Precisarei ir em alguma agência fora do Centro para tentar conseguir sacar dinheiro. Aqui não tive sorte”, comentou o auxiliar administrativo Renato Moura, 26.

A população deve se preparar porque, a partir de hoje, o foco do Sindicato dos Bancários é conseguir também a adesão de funcionários das agências dos bairros. Ontem, primeiro dia da paralisação, as 20 agências do Centro tiveram serviços bem restritos. Cerca de 500 bancários atuam nesta região. As cidades de Mogi, Suzano, Poá e Biritiba Mirim contabilizam 1,5 mil funcionários de agências bancárias.

“Neste primeiro dia, a adesão ocorreu nas 20 agências do Centro. Aos poucos, vamos às dos bairros e distritos. Em Mogi, são 38 unidades. O atendimento a aposentados e pensionistas vai ocorrer, assim como o abastecimento dos caixas para que não haja transtorno total aos clientes”, explicou o presidente do Sindicato dos Bancários, Francisco Carlos Cândido.

Reivindicações

A última greve, em 2015, durou quase 10 dias. A pauta de reivindicações deste ano pede 14,78% de reajuste (cobre a inflação e mais 5% de aumento real), participação nos lucros e resultados (PLR) de três salários mais R$ 8.317,90, piso de R$ 3.940,24 (equivalente ao salário-mínimo do Dieese em valores de junho último), vales-alimentação, refeição, 13ª cesta básica e auxílio-creche/babá no valor de R$ 880,00 ao mês (salário-mínimo nacional).