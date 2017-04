Idoso sai de casa e desaparece

Policia

Severino está sumido desde o último dia 29

A família do aposentado Severino Clarindo do Carmo, de 73 anos, morador na Rua Espanha, 123, no Jardim Dona Benta, em Suzano, está preocupada com o desaparecimento dele, por volta das 7 horas, do último dia 29 de março. Ele deixou a residência e sumiu misteriosamente.

O funcionário público estadual José Roberto do Carmo, de 45 anos, procurou a Polícia Civil e formalizou a queixa do desaparecimento, no 2º Distrito Policial, em Suzano.

O caso foi comunicado ao delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios, em Mogi. “Já coloquei uma equipe para investigar o sumiço do idoso”, disse ele, ontem. Informações, conforme avisa a autoridade, podem ser dadas pelos telefones 4721.1221, da Homicídios, ou 181, do Disque Denúncia.

Os parentes de Severino Clarindo já o procuraram em hospitais da região, mas não o localizaram. Com apoio de amigos, eles espalharam cartazes no comércio, estações de trem e terminais rodoviários. (L.R.)