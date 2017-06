Policia

Revoltado porque foi denunciado à Polícia Civil por agredir a esposa, Everaldo Rodrigues, de 74 anos, ateou fogo na tarde de ontem na sua casa, na Rua Jugurta Lourival Glória, 219, no Jardim Camila. Uma equipe do Samu o removeu ao Hospital Luzia com queimaduras nos pés. O tenente Carbonel mobilizou 13 bombeiros e três viaturas. Os policiais civis Toninho e Nilson, do 1º DP, procuraram tranquilizar os vizinhos. A casa ficou destruída.